Sportcheck

Gute Nachrichten für alle Motorsportfans, denn RTL und Sky haben erneut eine Partnerschaft abgeschlossen. Außerdem präsentiert Sport1 so viel Darts-WM wie noch nie. Weitaus weniger Erfreuliches gab es aus Italien zu vermelden, wo eine Reporterin vor laufender Kamera von einem Fußball-Fan sexuell belästigt wurde.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Erst im letzten Rennen dieser spannenden Saison fällt kommenden Sonntag die Entscheidung, wer neuer (oder alter) Weltmeister wird. Lewis Hamilton und Max Verstappen starten beim finalen Großen Preis von Abu Dhabi am nächsten Sonntag punktgleich. Sky überträgt ab 14 Uhr und dürfte sich damit eine richtig gute Quote sichern, ähnlich wie RTL am gestrigen Sonntag, als man das Rennen aus Saudi-Arabien übertrug, als letztes von insgesamt vier Free-TV-Übertragungen in dieser Saison. Auch im kommenden Jahr zeigt RTL vier Rennen der Motorsport-Königsklasse. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge einigte man sich mit Rechteinhaber Sky wieder auf eine Sublizenz. Welche Rennen zu sehen sein werden, steht noch nicht fest.Peking 2022 naht – und nun konnte Eurosport zwei neue Experten vorstellen für die Olympischen Winterspiele, aber auch für den Weltcup. Es handelt sich um Michael Rösch und Fritz Dopfer. Ersterer ist Biathlon-Olympiasieger, gewann 2006 in Turin Gold mit der Staffel, letzterer holte bei der Alpinen Ski-WM im Jahre 2015 Silber im Slalom. Das Duo begleitet dieam Mikrofon des Senders. Dopfer, 2014 hauchdünn in Sotschi an Olympia-Bronze vorbei gerauscht, feierte vergangenes Wochenende seine Premiere, Rösch schon sieben Tage zuvor.Kurz vor Weihnachten lädt der Kultursender arte zu einem sportlichen Abend ein und zeigt Dokumentarfilme über Ayrton Senna und Toni Kroos. Am 22. Dezember ab 21.55 Uhr (und schon online auf arte.tv ab 10. Dezember) ist der britische Film von Asif Kapadia aus dem Jahr 2008 über den brasilianischen Formel-1-Star Senna zu sehen, der 1994 bei einem Rennen in Imola ums Leben kam. Ab 23.40 Uhr läuft dann der Film von Manfred Oldenburg von 2019 über den Fußball-Weltmeister Kroos, der in diesem Jahr seine Karriere im Nationaltrikot beendete.Längst fiebern die Fans darauf hin. Ab dem 15. Dezember ist es soweit. Sport1 wird im Free-TV aus dem „Ally Pally“ im Londoner Alexandra Palace mehr denn je von der Darts-WM zeigen. Nämlich allein rund 145 Livestunden plus Storys und Zusammenfassungen bis zum Finale am 3. Januar 2022. Kommentator Basti Schwele hat wieder den dreifachen WM-Teilnehmer Robert Marijanovic an seiner Seite. Schon jetzt darf man gespannt sein auf das deutsche WM-Duell in der 1. Runde zwischen Martin Schindler und Florian Hempel am Sonntag, 19. Dezember.als Countdown zu den Weltmeisterschaften läuft bereits ab der kommenden Woche. Bei der Darts-WM 2022 sind 96 Teilnehmer aus 31 Ländern am Start, so viele unterschiedliche Nationen gab es noch nie. Titelverteidiger ist der Waliser Gerwyn Price. Es geht um ein Preisgeld von 2,5 Millionen britischen Pfund. Bei der vergangenen Darts-WM 2021 erreichten die Übertragungen aus London beim Gesamtpublikum durchschnittlich 500.000 Zuschauer ab drei Jahren im Free-TV, was einem Wachstum gegenüber der Vorjahres-WM 2020 von 16 Prozent entspricht.Am vorvergangenen Wochenende trugen in Italien Spieler, Betreuer, Trainer und Offizielle rote Farbe im Gesicht, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Dennoch ereignete sich im Nachgang an die Partie zwischen Empoli und Florenz folgende Szene: In einer Liveschalte wurde die Reporterin Greta Beccaglia Opfer von sexueller Belästigung. Sie wurde vor dem Stadion von einem vorbeilaufenden Mann vor laufender Kamera am Po begrapscht. Die Reporterin erstattete am vergangenen Montag Anzeige gegen den Mann, der durch TV-Aufnahmen und Überwachungskameras identifiziert werden konnte. Nicht nur für den Täter hat der Vorfall Folgen, auch für den im Studio befindlichen Moderator zieht die Situation Konsequenzen nach sich. Er hatte die Tat in der Live-Sendung zunächst mit dem Kommentar »Reg dich nicht auf« abgetan. Wie er selbst später sagte, wollte er Beccaglia damit unterstützen, damit diese sich nicht auf die Provokation einlasse. Er wollte den Vorfall nicht bagatellisieren. Der Sender teilte trotzdem mit, ihn vorerst nicht mehr einzusetzen.Am 18. Januar 2022 zeigt Sport1 im Free-TV ein Traditionsduell im Achtelfinale des DFB-Pokals: Der 1. FC Köln gegen den Hamburger SV. Live läuft die Partie an diesem Dienstagabend ab 18.30 Uhr. Schon ab 17 Uhr gibt´s den «Countdown» , ab 20:30 Uhr folgt dann die Nachberichterstattung. Insgesamt konnten beide Traditionsklubs bereits sieben Mal den DFB-Pokal gewinnen. Aber der letzte Erfolg ist lange her... Live aus dem RheinEnergieStadion präsentieren Moderator Thomas Helmer, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg den langen Fußball-Abend.* Montag, 13.45 Uhr: Main Tour (Snooker, Scottish Open in Llandudno, Wales, Eurosport)* Montag, 18.30 Uhr: FC Empoli - Udinese Calcio (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN* Montag, 18.45 Uhr: FC Bayern München - MLP Academics Heidelberg (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Montag, 23.30 Uhr: 3. Liga pur (Fußball, Zusammenfassung, Sport1)* Dienstag, 02.15 Uhr: Buffalo Bills - New England Patriots (Football, NFL, DAZN)* Dienstag, 17.55 Uhr: Rauman Lukko (Finnland) - EHC Red Bull München (Eishockey, Champions League, Viertelfinale, Sport1)* Dienstag, 18.45 Uhr: RB Leipzig - Manchester City (Fußball, Champions League, DAZN)* Dienstag, 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul (Fußball, Champions League, Amazon)* Mittwoch, 18.45 Uhr: Servette Chénois - VfL Wolfsburg (Fußball, Champions League der Frauen, DAZN)* Mittwoch, 21.00 Uhr: Bayern München - FC Barcelona und VfL Wolfsburg - Lille OSC (Fußball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Donnerstag, 19.15 Uhr: Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Donnerstag, 20.45 Uhr: PickSzeged Ungarn) - THW Kiel (Handball, Champions League, Servus TV)* Donnerstag, 21.00 Uhr: Union Berlin - Slavia Prag (Fußball, UEFA Europa Conference League, Nitro)* Freitag, 10.45 Uhr: Biathlon (10 km der Herren aus Hochfilzen, ARD)* Freitag, 14.10 Uhr: Skispringen (Weltcup der Damen aus Klingenthal, ARD)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. Eisbären Berlin - Kölner Haie (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.00 Uhr: Schwarz-Weiß Erfurt - Rote Raben Vilsbiburg (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport1)* Freitag, 20.30 Uhr: 1. FC Köln - FC Augsburg (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Freitag, 22.30 Uhr: Schalke 04 - 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg - Werder Bremen (Fußball, 2. Bundesliga, Zusammenfassung, One)* Samstag, 10.30 Uhr: Ski Alpin (Super-G der Damen aus St. Moritz, Eurosport)* Samstag, 11.20 Uhr: Rodeln (Doppelsitzer der Herren aus Altenberg, ARD)* Samstag, 12.10 Uhr: Biathlon (Verfolgung der Herren aus Hochfilzen, ARD)* Samstag, 14.00 Uhr: FC Magdeburg - VfL Osnabrück (Fußball, 3. Liga, NDR)* Samstag, 15.55 Uhr: Skispringen (Einzel der Herren in Klingenthal, ARD)* Samstag, 17.45 Uhr: Chemnitz 99ers - JobStairs Gießen 46ers (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 18.00 Uhr: FC Venedig - Juventus Turin (Fußball aus Italien, Seria A, DAZN)* Samstag, 18.00 Uhr: Bahnrad (Champions League aus Tel Aviv, Eurosport)* Samstag, 20.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 09.00 Uhr: Zweier-Bob (Weltcup der Damen aus Winterberg, ARD)* Sonntag, 09.20 Uhr: Slalom der Herren (Ski Alpin, Weltcup aus Val d´Isere, Eurosport)* Sonntag, 14.00 Uhr: Großer Preis von Abu Dhabi (Motorsport, Formel 1, letztes Saisonrennen, Sky)* Sonntag, 15.00 Uhr: ratiopharm Ulm - Hamburg Towers (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 15.30 Uhr: Greuther Fürth - Union Berlin (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 17.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (Fußball, Bundesliga, DAZN)