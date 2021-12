Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen Hape Kerkeling in der VOX-Primetime? Konnte «Adam sucht Eva» für RTLZWEI punkten? Welche Quoten holte Hirschhausens dritte Corona-Doku?

Das Erste begann die Primetime mit einem ernsten Thema: Long-Covid. Mit der Reportagebeschäftigten sich zur besten Sendezeit 2,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was Marktanteilen von 9,5 Prozent bei allen und 10,1 Prozent bei den Jüngeren entsprach.steigerte im Anschluss die Reichweite auf 3,55 Millionen, auf dem Gesamtmarkt waren nun 12,2 Prozent drin. Bei den Jüngeren sank die Sehbeteiligung von 0,76 auf 0,64 Millionen, die Quote fiel auf 9,0 Prozent. Im ZDF ließen sich 6,15 Millionen vonunterhalten. Das anschließendeverfolgten noch 4,51 Millionen. Die Einschaltquoten beliefen sich auf 20,1 und 16,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern war man mit 9,7 und 11,4 Prozent ebenfalls erfolgreich.RTL setzte nach längerer Pause auf eine reguläre-Ausgabe und lockte 3,54 Millionen Zuschauer an. Die Quizshow erreichte einen Marktanteil von 11,8 Prozent. Derselbe Wert stand auch in der Zielgruppe zu Buche, hier quizzten 0,86 Millionen Zuschauer mit. VOX setzte im Gegenprogramm auf. Die dreistündige Sendung begeisterte allerdings nur 1,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, Marktanteile von 4,6 Prozent bei allen und mäßigen 5,4 Prozent bei den Werberelevanten waren die Folge. Besser lief es für RTLZWEI , wozu sehen war. Die Nackt-Datingshow erreichte ein 0,90-millionenköpfiges Publikum, dafür aber 0,44 Millionen umworbene Zuschauer. Bei VOX waren es lediglich 0,34 Millionen. Die Grünwalder TV-Station erzielte Quoten von 3,0 respektive 6,1 Prozent.Jubeln darf auch Sat.1 , dennholte eine Reichweite von 1,94 Millionen, wovon 0,99 Millionen aus der Zielgruppe stammten – die meisten aller Sender an diesem Abend. Die Marktanteile bewegten sich bei 6,6 und 13,8 Prozent. Kabel Eins baute auf den Film. Den Action-Film wollten 0,81 Millionen Zuschauer sehen. Damit generierte Kabel Eins Marktanteile von 3,1 und 4,3 Prozent. ProSieben setzte auf die üblichen Sitcoms.brachte zu Beginn des Abends 0,91 und 0,88 Millionen Zuschauer zum Lachen, währendim Anschluss 0,67 und 0,70 Millionen verfolgten. Die Reichweiten in der Zielgruppe beliefen sich auf 0,61, 0,64 und zweimal 0,55 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 8,2, 8,4, 7,4 und 7,9 Prozent. Eine Folgeerreichte dann noch 0,56 Millionen Zuschauer und eine Zielgruppenquote von 7,3 Prozent.