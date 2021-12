Nächste Kino-Rolle für «Spider-Man»-Star Tom Holland

Kino-News

Tom Holland wird als der legendäre Fred Astaire zu sehen sein. Die Biographie-Verfilmung steht allerdings noch ganz am Anfang.

Bevor Tom Holland seine «Spider-Man»-Trilogie in, der in wenigen Tagen in den deutschen Kinos startet, hat der Schauspieler eine neue Rolle an Land gezogen. Der 25-Jährige bestätigte am Sonntag offiziell, dass er den legendären Schauspieler, Tänzer und Sänger Fred Astaire in einem bevorstehenden Biopic für Sony porträtieren wird. Das Projekt steckt allerdings noch in den Kinderschuhen, wie es heißt. „Das Drehbuch kam vor einer Woche“, sagte Holland Reportern. „Ich habe es noch nicht gelesen; sie haben es mir nicht gegeben.“Produzentin Amy Pascal habe das Drehbuch jedoch erhalten, bemerkte Holland. Pascal hatte kürzlich gegenüber ‚GQ‘ verraten, dass sie Holland als Astaire-Darsteller im kommenden Film sowie eine weitere Trilogie von «Spider-Man»-Filmen haben wollte. Die Nachricht, dass Holland die Rolle des legendären Song- und Dance-Mannes übernehmen wird, überrascht angesichts seines eigenen Hintergrunds als Performer nicht. Holland begann seine Schauspielkarriere auf der Bühne und spielte von 2008 bis 2010 die Titelrolle in „Billy Elliot: The Musical“ im Londoner West End.Angepriesen als einer der größten populären Musiktänzer aller Zeiten, spielte Astaire in mehr als 30 Filmmusicals mit, zusätzlich zu seiner Bühnenkarriere am Broadway und im West End im Laufe seiner sieben Jahrzehnte langen Karriere. Astaire ist normalerweise für seine Paarungen mit Ginger Rogers bekannt, die mit ihm in mehreren Filmen mitspielte, darunter die Klassiker «Swing Time», «The Gay Divorcee» und «Top Hat».Der Film mit Tom Holland in der Hauptrolle ist nicht das einzige Fred-Astaire-Projekt, das derzeit in Arbeit ist. Jamie Bell («Billy Elliot» aus dem Jahr 2000) wird in einem kommenden Film von Amazon Studios und Automatik Astaire neben Margaret Qualley als Ginger Rogers spielen.