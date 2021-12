«Der Hundeprofi unterwegs»: Rütter liefert ab

Quotennews

Mittlerweile in Staffel acht des Formats «Der Hundeprofi unterwegs» liefert Martin Rütter immer noch ab. Den Erfolg aus Folge eins gab es jedoch nicht erneut.

Martin Rütter ist mittlerweile sicherlich kein Charakter mehr, der vorgestellt werden muss. Also direkt rein in die Analyse. Am 27. November, sprich vor einer Woche, startete VOX die achte Staffel vonim Samstags-Vorabendprogramm. Ab 19:00 Uhr schauten die erste Folge 1,21 Millionen Zuschauer, wodurch sich 4,9 Prozent Marktanteil generieren ließen. Für VOX also ein mehr als achtbarer Erfolg, wenn auch die Zielgruppe mit 0,35 Millionen Zuschauern und 6,7 Prozent Marktanteil nicht übermächtig wirkte. Mit der gestern gezeigten zweiten Episode der neuen Staffel gingen die Zahlen etwas runter.Gestern trug die Episode den Titel "Hoch hinaus mit starken Frauen" und es verweilten im Vorlauf der Primetime bei der roten Kugel 1,03 Millionen Zuschauer. Damit reichte es zu ordentlichen 4,0 Prozent am TV-Markt, während mit 0,33 Millionen Zuschauern ebenfalls ordentliche 5,7 Prozent erreicht wurden. Der Trend zeigt also etwas nach Süden, nichtsdestotrotz war auch Episode zwei ein Erfolg. Die letzte Staffel des Formats lief 2019 und erreichte in der Spitze 1,69 Millionen Zuschauer und 0,57 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Bis zu diesen Werten hat VOX also noch einiges vor sich.Ebenfalls noch recht neu im Angebot ist, das direkt vor dem Hundeprofi über den Äther geht. Das Tier-Format startete am 13. November vor 1,11 Millionen Zuschauern, erreichte zwischendurch bessere 1,18 Millionen letzte Woche und fiel diese Woche erstmals unter die 1-Million-Marke auf 0,98 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil von 4,1 Prozent ist ebenfalls ein neuer Tiefstwert für die Show. Im Gegensatz zum Zielgruppen-Ergebnis. Hier blieben 0,34 Millionen Zuschauer VOX treu, wodurch mit 6,5 Prozent entsprechendem Marktanteil ein recht guter Wert verzeichnet werden konnte. In dieser Kategorie lief es bereits deutlich schlechter, als in Woche zwei lediglich 0,27 Millionen aus der Zielgruppe zuschalteten.