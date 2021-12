RTLZWEI ändert Sendeplatz von «Putzteufelswild»

TV-News

Außerdem hat man ein «Köln 50667 – Spezial» angekündigt, weswegen sich «Let’s Love» in den Weihnachtsurlaub verabschiedet.

Erst vor wenigen Tagen hat RTLZWEI mitein neues Format am Nachmittag angekündigt ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat man eine Änderung im Programmplan beschlossen, der «Putzteufelswild» weiterhin vorsieht, allerdings zu einer anderen Sendezeit. Statt wie ursprünglich um 16:00 Uhr geplant startet die vierteilige youngest-Media-Produktion am 20. Dezember um 15:00 Uhr. Im Anschluss sendet RTLZWEI nun von Montag bis Mittwoch alte-Folgen aus Duisburg, während am Donnerstag die Wiederholung des Filmsvorgesehen ist, der am Mittwoch, 22. Dezember, um 20:15 Uhr gesendet wird.Das Konzept von «Putzteufelswild» sieht vor, dass in zwei Stunden zwei Duos jeweils eine stark verschmutze und vermüllte Wohnung vollumfänglich auf Vordermann bringen müssen – besser als das gegnerische Team. Nur ein Zweierteam zieht ins Finale ein, worin die beiden dann zu Rivalen werden. Die Finalisten haben für diese Herausforderung nur eine Stunde Zeit, um nochmals mit allen Mitteln zu reinigen, was das Zeug hält. Zusätzlich ist der Ekelgrad noch höher, als sie es sich hätten vorstellen können: So müssen sich die Teilnehmer beispielsweise gut genutzten Bordellzimmern und Festival-Toilettencontainern stellen.Der Sendeplatz um 17:00 Uhr wird deshalb neu belegt, da sichbereits am Donnerstag, 16. Dezember, in die Weihnachtspause verabschiedet. Die Ende Oktober gestartete Kuppelshow ist bislang kein Erfolg und holte in der Zielgruppe maximal weit unterdurchschnittliche 3,8 Prozent. Nicht selten fiel man gar unter die Zwei-Prozent-Marke.Die entstandene Programmlücke am Freitag, 17. Dezember, füllt RTLZWEI indes mit einer Spezial-Ausgabe von, das an diesem Tag gleich zwei Stunden gesendet wird. Während um 18:00 Uhr eine reguläre Folge geplant ist, gibt es eine Stunde zuvor ein Best-of zu sehen, in der sich alles um die Familie dreht. Charlie und Chico sehen sich nach einem belanglosen One-Night-Stand mit einem gemeinsamen Kind konfrontiert. Die Halbwaise Elli begibt sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater und verprellt damit ihren Zieh-Papa Alex. Während Patricks leibliche Schwester Lucy bei ihm einzieht und seine Welt auf den Kopf stellt.