«The Idol»: Sechs weitere Cast-Mitglieder

US-Fernsehen

Die HBO-Serie, die zusammen mit The Weeknd entwickelt wurde, nimmt weiter Form an.

HBO hat Juliebeth Gonzalez, Maya Eshet, Tyson Ritter, Kate Lyn Sheil, Liz Sierra und Finley Rose Slater für Rollen inbesetzt, dem kommenden modernen Kult-Drama von «Euphoria»-Schöpfer Sam Levinson, Popsänger The Weeknd (Abel Tesfaye) und Reza Fahim. The Weeknd wird neben Lily-Rose Depp, Suzanna Son, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Steve Zissis, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga, Anne Heche und dem australischen Elektropop-Sänger und Schauspieler Troye Sivan in der Serie zu sehen sein.Die einstündige Dramaserie, die sich derzeit in Produktion befindet, dreht sich um einen Selbsthilfe-Guru und Sektenführer, der eine komplizierte Beziehung zu einem aufstrebenden Pop-Idol entwickelt. Gonzales wird ein fester Bestandteil der Besetzung sein, während die fünf angekündigten Neuzugänge wiederkehrende Stars der Serie sein werden.«The Idol» wird von The Weeknd, Fahim und Levinson sowie Joe Epstein produziert und geschrieben. Weitere ausführende Produzenten sind Kevin Turen, Aaron Gilbert für BRON, Ashley Levinson, Nick Hall, Sara E. White und Amy Seimetz, die Regie führt. Das Projekt kommt von A24.