«Ninja Warrior Germany» kämpft sich zum Halbfinale langsam nach oben

Quotennews

Zeitgleich zum Neustart von «Geh aufs Ganze!» in Sat.1 wurde die Sportshow auf den Tiefstwert der Staffel gedrückt.



Insgesamt 93 Athleten und Athletinnen setzten sich in den Vorrunden vondurch und zogen nun in die Halbfinals ein. Die ersten 53 davon waren am gestrigen Abend dran und wagten sich ein weiters Mal in den Parcours. Die Sendung stürzte in der Vorwoche vor allem mit der wachsenden Konkurrenz in Sat.1 recht deutlich ab. Die 1,84 Millionen Fernsehende fielen auf akzeptable 6,7 Prozent Marktanteil zurück. Die Quote bei den 0,77 Millionen Umworbenen sank unter den Senderschnitt auf solide 11,6 Prozent.Nach diesem Tiefpunkt kämpfte sich die Show nun langsam wieder nach oben. Mit 1,91 Millionen Zuschauern war man in etwas beim Wert von vor zwei Wochen angelangt. Die Quote wuchs auf annehmbare 6,9 Prozent. Allerdings musste man sich gegenüber der Sat.1-Konkurrenz recht deutlich geschlagen geben. Die 0,88 Millionen Jüngeren hoben sich wieder über den Senderschnitt und verbuchten gute 13,0 Prozent Marktanteil.Doch auch im Anschluss an das erste Halbfinale versuchte RTL die Zuschauer, die nicht genug von der Show haben können, weiter auf dem Sender zu halten. Mit dem ersten Teil vonblickte man auf die ersten fünf Staffel zurück und beleuchtete die verschiedenen Highlights. 1,14 Millionen Neugierige und 0,47 Millionen der Werberelevanten blieben hier noch dran. Das Resultat waren akzeptable Quoten von 6,5 sowie 9,7 Prozent.