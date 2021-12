«Deutschlands beste Miniaturbauer» mit leichtem Aufwärtstrend

Quotennews

Besonders groß war das Publikum für das neue Kabel Eins Format jedoch nicht. «Grill den Henssler» schwächelte währenddessen bei VOX auch in dieser Woche.



Kabel Eins startete in der Vorwoche die neue Dokusoap, bei der verschiedene Teams antreten und versuchen in einem leeren Schiffscontainer mit einem Startbudget von 5.000 Euro eine Miniaturwelt zu erschaffen. Der Auftakt verlief mit 0,56 Millionen Fernsehenden recht verhalten, wodurch lediglich schwache 1,7 Prozent Marktanteil zustande kamen. Die 0,26 Millionen Jüngeren fuhren maue 2,9 Prozent ein.Das Format überzeugte in dieser Woche zwar wieder nicht, stand aber nun bereits etwas besser da. 0,65 Millionen Zuschauer saßen vor dem Bildschirm und sicherten sich einen weiterhin niedrigen Marktanteil von 2,0 Prozent. Mit 0,33 Millionen Umworbenen war die Zielgruppe nun deutlich besser vertreten. Hier kam eine akzeptable Quote von 3,9 Prozent zustande.Beiwagten sich diese Woche die Ehrlich Brothers, Maria Höfl-Riesch und David Puentez an den Herd. Und erneut hatte sich wieder ein deutlicher Abwärtstrend eingestellt. Lediglich 1,18 Millionen Fernsehende interessierten sich für die Kochshow. Zwei Wochen zuvor, als der Staffelbestwert eingefahren wurde, waren es noch 1,41 Prozent. Genau wie in der Vorwoche wurden nun solide 4,5 Prozent Marktanteil verbucht. Bei den 0,39 Millionen Werberelevanten war nicht mehr als eine akzeptable Quote von 5,5 Prozent möglich.