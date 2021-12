Jahresrückblick bei RTL steigert sich in der Zielgruppe

Quotennews

Meist nahm in den Jahren zuvor das Interesse stetig etwas ob, doch mit Jauchs letzter Show vergrößerte sich das jüngere Publikum.



RTL lud mit der Showzu einem Rückblick auf das bald schon vergangene Jahr ein. Vor 25 Jahren moderierte Günter Jauch die Show zum ersten Mal. Mit diesem Jubiläum möchte er sich nun auch davon verabschieden und moderierte das Format gestern zum letzten Mal. Im vergangenen Jahr überzeugte die Sendung 3,30 Millionen Fernsehende, was einen starken Marktanteil von 12,2 Prozent zur Folge hatte. Die Sehbeteiligung bei den 1,14 Millionen Jüngeren lag bei hohen 14,1 Prozent.Das Interesse sank im Verglich zum Vorjahr zwar leicht, war aber bei 3,13 Millionen Zuschauern weiterhin sehr groß. Die Quote baute sich sogar auf 12,4 Prozent aus. Zusätzlich wuchs das jüngere Publikum auf 1,22 Millionen Menschen, was einen sehr starken Marktanteil von 18,1 Prozent zur Folge hatte. Mit diesen Werten ließ RTL die anderen privaten Sender weit hinter sich zurück. Zuvor schalteten für diesogar bis zu 3,48 Millionen Sportfans ein, was 12,4 Prozent entsprach. Die 0,78 Millionen Umworbenen landeten bei einer soliden Sehbeteiligung von 11,7 Prozent.Anlässlich des kürzlichen Todes von Mirco Nontschew widmete RTL dem Comedian kurz nach Mitternacht die Hommagemit seinen besten Szenen aus «RTL Samstag Nacht». 1,07 Millionen Zuschauer verfolgten den Programmpunkt und sorgten für überzeugende 13,0 Prozent. Auch die 0,44 Millionen Werberelevanten verbuchten herausragende 18,8 Prozent Marktanteil. Weiter ging es im Anschluss mit einem Best-Of der Comedyshow. Hierfür schalteten 0,75 bis 0,28 Millionen Interessenten ein, was hohe 10,9 bis passable 7,3 Prozent zur Folge hatte. Die Quote lag in der Zielgruppe zwischen guten 13,9 und hervorragenden 20,8 Prozent.