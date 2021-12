Das Erste überzeugt mit Komödie und Ottos Weihnachtsshow

Quotennews

So gut wie jeden Freitag führten zwar die Krimis im ZDF die Rangliste an, doch gestern konnte sich auch das Ergebnis im Ersten sehen lassen.



Das Erste zeigte sich am gestrigen Abend mit der Komödiesehr erfolgreich. Normalerweise bleibt eine recht große Lücke zu den Krimis im ZDF , doch mit 5,65 Millionen Fernsehenden reduzierte der Sender diese auf ein Minimum. Und die 0,78 Millionen Jüngeren ließen die Konkurrenz recht deutlich hinter sich zurück. Belohnt wurde der Sender mit jeweils sehr starken 19,2 sowie 11,4 Prozent. Die etwas andere Weihnachtsshowmit Gästen wie Florian Silbereisen, Oliver Pocher, Uschi Glas und Dieter Hallervorden folgte ab 22.15 Uhr. 2,96 Millionen Neugierige schalteten ein und sicherten sich hohe 13,9 Prozent. Auch in der jüngeren Gruppe überzeugte das Programm mit einer Quote von 8,6 Prozent.Im ZDF war auchmit 6,30 Millionen Zuschauern sehr gut dabei, sodass ein starker Marktanteil von 21,4 Prozent verbucht wurde. Die 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergatterten eine hohe Sehbeteiligung von 8,1 Prozent.schloss sich mit 5,17 Millionen Zusehenden und überzeugenden 18,0 Prozent Marktanteil an. Die 0,47 Millionen jüngeren Krimifans landeten bei einer guten Quote von 6,7 Prozent.Zurlag die Reichweite bei 4,77 Millionen Menschen, was einen starken Marktanteil von 20,2 Prozent zur Folge hatte. Die 1,24 Millionen Jüngeren ergatterten eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 19,4 Prozent. Dasübernahm mit den verbleibenden 2,21 Millionen Interessenten, was passable 11,6 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine hervorragende Quote von 17,3 Prozent eingefahren.