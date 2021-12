Marius Angeschrien  visuelle Effekte, verrückte Experimente und Selbstversuche

YouTuber

Größere Aufmerksamkeit erhielt der YouTuber durch seine Zeit bei Julien Bam, inzwischen hat er sich einen eigenen Kanal mit großer Reichweite aufgebaut.

Der YouTuber steht mit seinem eigenen Kanal vor der Marke von 500.000 Abonnenten. Seine Reichweite konnte er vor allem in der Zeit steigern, als er ein festangestelltes Mitglied der Bamcrew war und sich dort vor allem um die visuellen Effekte kümmerte. Inzwischen widmet er sich auf seinem Kanal weiterhin technischen, aber auch naturwissenschaftlichen Themen und setzt sich hier dem ein oder anderen Selbstversuch aus.Geboren wurde Marius, dessen bürgerlicher Name öffentlich nicht bekannt ist, am 8. Dezember 1997. Der bald 24-Jährige interessierte sich schon im Alter von 14 Jahren für Computer und spezielle Effekte. Sein Wissen in diesem Bereich erarbeitete er sich ab der Kindheit selbst, ohne jemals ein Studium oder eine Ausbildung in diesem Bereich abgeschlossen zu haben. So entstand sein YouTube Kanal bereits im Jahr 2014. Neben verschiedenen Vlogs, in denen Marius über sein alltägliches Leben berichtet, erschienen Videos zu Spezialeffekten oder die ersten eigenen Kurzfilme.Im Sommer 2016 wurde er bei Avive zum Kanal des Monats ernannt, so dass auch der YouTuber Julien Bam, der bereits damals über eine enorme Reichweite verfügte, auf ihn aufmerksam wurde. Die beiden nahmen über Twitter Kontakt auf und so wurde Marius, der eigentlich nur für eine Woche bei einem Projekt aushelfen sollte, recht schnell zu einem festangestellten Mitglied der Bamcrew. Von März 2017 bis Januar 2019 war er also vor allem für die visuellen Effekte in den aufwendigen Videos zuständig, stand aber auch das ein oder andere Mal selbst vor der Kamera. Parallel dazu erschienen auf dem eigenen Kanal Einblicke in seine Arbeit. In zahlreichen „Visual Effets Tutorial“ bot Marius seinen Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen, wodurch seine Abonnentenzahl stetig anstieg.Vor etwa zwei Jahren befasste sich der Kanal dann zunehmend mit naturwissenschaftlichen Videos. Der Content Creator beschäftigt sich damit, wie viel Wolken wiegen, was wäre, wenn die Erde wirklich flach ist, die Sonne verschwinden würde oder die Dinosaurier noch leben würden und erklärt, warum wir noch keine Aliens gefunden haben und wie wahrscheinlich der Weltuntergang ist. Zunehmend verbindet der YouTuber derartige Themen mit Experimenten wie dem Versuch, ein Hologramm und eine Rakete zu bauen oder eine FaceID zu hacken. Hinzu kommen Selbstversuche, wie einen Tag in kompletter Stille, absoluter Dunkelheit oder auf nur einem Quadratmeter zu leben. Bei dem Versuch, eine eigene App in nur sieben Tagen zu kreieren, kommt das Arcade-Game „Endless: SpaceTime“ heruas, dass man im Appstore herunterladen kann. Das gefragteste Video des Kanals ist mit über zwei Millionen Klicks ein 3D Animations-Film zum Spiel „Among Us“ mit zahlreichen anderen YouTubern wie zum Beispiel Unge, Knossi und Julien Bam, der innerhalb einer Woche entstand.Im Frühjahr 2021 forderte Marius zudem in Kooperation mit Xbox zahlreiche YouTuber wie Trymacs, Julia Beautx oder Fritz Meinecke zu einen immersiven Hindernisparcours auf. Während die Teilnehmer in der echten Welt beispielweise ein Bällebad mit Hilfe einer Plattform überqueren, sehen sie parallel durch eine VR-Brille in der virtuellen Welt einen reißenden Strom, auf dem sie in einem Holzfass treiben. Das Event wurde schließlich auf dem Twitch-Kanal von Marius live übertragen. Im September fand zudem das Angelcamp 2 statt, bei dem Twitch-Streamer Knossi und Rapper Sido drei Tage mit verschiedenen Gästen an einem See verbrachten. Knossi beauftragte Marius hierfür ein schwimmendes Hausfloß zu bauen, was dieser innerhalb von fünf Tagen in die Tat umsetzte.Auf dem Kanal Marius Angeschrien folgt somit ein ungewöhnliches Projekt dem anderen und mit knapp 500.000 Abonnenten wächst auch die Zahl der Zuschauer, die sich für die verschiedensten Experimente interessieren, immer weiter. Es lassen sich sogar verschiedene Online-Tutorials buchen, bei denen der YouTuber einem alles wichtige über After-Effects beibringt.