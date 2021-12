«Geh aufs Ganze» in der Audioanalyse

Quotenmeter.FM

Pünktlich zur Ausstrahlung der zweiten Folge ist Gameshow-Experte Julian Schlichting dabei.

Am letzten Freitag im November 2021 startete Sat.1 die Eventauflage der Spielshow «Geh aufs Ganze». 2,57 Millionen Menschen nahmen sich am Freitagabend mehrere Stunden Zeit, um das Zocken mit Jörg Draeger zu sehen. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen waren 1,14 Millionen Zuschauer dabei, die für einen fabelhaften Marktanteil von 17,0 Prozent sorgten.Doch wie schlug sich die Event-Neuauflage bei Sat.1? Dazu lud Fabian Riedner den Gameshow-Experten Julian Schlichting ein, der eine klare Haltung hat. So sei die Auflage sehr gelungen gewesen, allerdings würde sich das Format am werktäglichen Vorabend bei den Unterföhringern nicht unbedingt halten.Negativ wurde auch das „Glücksrad“ bewertet, mit dem Daniel Boschmann die Kandidaten auswählt. Das habe nichts mit der früheren Show zu tun und trage auch dem Unterhaltungswert nichts bei. Das Fazit fällt dennoch sehr gut aus, denn ansonsten hat die Show – für Riedner und Schlichting – sehr viel Spaß gemacht.