VOD-Charts

Krimiware ist gefragter denn je, vor allem in Zeiten verschärfter Corona-Maßnahmen. Das zeigt sich auch in diesen VOD-Charts.

Förmlich eine Explosion der Zahlen gab es in dieser Woche auf dem VOD-Markt, was in einem engen Zusammenhang mit den verschärften Maßnahmen in Zeiten der gestiegenen Infektionslage in Deutschland stehen dürfte. Wenn die Pandemie Fernsehdeutschland eines gelehrt hat, dann dass die Zuschauer auf Krimiware abfahren. Folglich ist der Titel auf Platz eins nicht überraschend. Aber der Reihe nach:generierte in der 48. Kalenderwoche eine Bruttoreichweite von 8,76 Millionen – ein Wert, der in so manchen Wochen locker zum Platz an der Sonne reichen würde, so eben „nur“ Rang zehn.Auf Platz neun landet die im November gestartete Serie, deren letzten drei Folgen vor knapp zwei Woche erschien. Die Animationsserie, die im Universum des beliebten Computerspiels „League of Legends“ beheimatet ist, kommt auf 8,98 Millionen Abrufe. Die Neun-Millionen-Marke lässt die Zombie-Seriehinter sich. Laut ‚Goldmedia‘ wurden 9,15 Millionen Klicks gezählt. Bereits zweistellig wird es mit Platz sieben, auf dem sicheinfindet. Die Sitcom unterhielt zwischen dem 26. November und 2. Dezember 10,7 Millionen Zuschauer.Dauerbrennerbringt es auf 11,1 Millionen Abrufe und darf sich über Rang sechs freuen. Actionreicher geht es auf dem fünften Platz zu. Dort befindet sich in dieser Woche. Die Krimiserie, die in den USA beim Network CBS beheimatet ist, registrierte 12,7 Millionen Klicks. Die erfolgreichste Sendung in diesem Herbst ist zweifelsohne, die ebenfalls vom Streaming-Boom der zurückliegenden sieben Tage profitiert. Die Reichweite des südkoreanischen Hits beläuft sich diesmal auf 17,6 Millionen.Geschlagen wird dieser Wert von dem ebenfalls sehr erfolgreichen Titel. Die teuflische Serie darf über 17,9 Millionen Klicks und Platz drei jubeln. Silber geht in dieser Woche an, dessen zweiter Teil der fünften und letzten Staffel am heutigen Freitag an den Start gegangen ist. Zur Einstimmung wurde der Netflix-Titel 18,0 Millionen Mal abgerufen. Gold geht an weitere Krimiware:unterhielt in dieser Woche 22,4 Millionen Zuschauer.