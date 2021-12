Tommy Wosch: Was wäre, wenn der EMMA-Redaktion die Hitler-Tagebücher zugespielt worden wären?

Interview

In der vergangenen Woche feierte die RTL+-Serie «Faking Hitler» Premiere. Quotenmeter sprach mit den Produzenten Tommy Wosch und Markus Brunnemann über den Cast und Fake-News.

Ich weiß, wie sie die Frage meinen, aber trotzdem möchte ich feststellen, dass nicht ich es war, der abgebogen ist. Selbst wenn ich weiter im Fernsehen moderiert hätte, würde ich heute nicht behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist, auf der jüdische Königspudel Hamsterbabys entführen, um die Hamsterkacke zu destillieren.Nein. Zu viel Fame für… wie heißt er nochmal?Bei Lars hat geholfen, dass wir uns schon lange kennen und er mir zum Glück in dieser Sache vertraut hat. Ganz insgesamt, ist es mir noch nie so leichtgefallen, einen starken Cast zusammen zu bekommen und es ist wirklich vor allem dieser Cast, der die Serie zu einem Ereignis macht.Wenn ich richtig informiert bin, werden auch heute noch Spitzenpreise für Nazidevotionalien im Internet gezahlt, insofern gehe ich ganz sicher davon aus, dass man auch Hitler-Tagebücher verkaufen könnte. Ob man sie dem Stern nochmal verkaufen könnte, ist allerdings eine andere FrageDie Fakten um die gefälschten Hitler-Tagebücher sind ja weithin bekannt, wir haben die Serie unter die Überschrift Verführung gestellt und beschäftigen uns besonders mit der Frage, welche Gesellschaft Anfang der 80er Jahre so eine Medienkatastrophe erst möglich gemacht hat. Und wir sind äußerst dankbar, dass wir in der Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Content Alliance, allen voran RTL und dem Stern, unsere Serie so umsetzen konnten.Nach meinem Verständnis, ist die Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher kein Fall von Fake News, zumindest nicht, wenn man davon ausgeht, dass Gerd Heidemann an die Echtheit der Bücher geglaubt hat. Das ist übrigens auch eine ganz zentrale Frage, mit der wir uns in der Serie beschäftigen: ‚Wie war es möglich, dass Heidemann, als auch der Stern, derart viele Ampeln überfahren haben und jeden Alarm überhört haben‘. Unsere Antwort: ‚Sie waren verführt, von der Aussicht auf Geld, auf einen Knüller, auf ein Anwachsen der Auflage‘.Ich glaube, dass die Möglichkeiten für die Konsumenten größer geworden sind, dass aber auch die Verantwortung gestiegen ist, die Nachrichten kommen schneller, vielfältiger und unkontrollierter und es ist eine wirkliche Herausforderung, Wichtiges von Falschem zu unterscheiden. Nehmen Sie nur die Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Sie können jeden Tag dutzende, sich widersprechende Podcasts anhören, widersprechende Artikel oder Tweets lesen. Auch das trägt natürlich zur Verunsicherung im Umgang mit der Pandemie bei.Es sind zumindest einige Köpfe gerollt und man hat wohl neben effektiveren Kontrollmechanismen auch über die Anzahl von Frauen auf relevanten Posten beimdiskutiert. Für mich auch eine spannende Frage: Wäre das auch so gelaufen, wenn eine Frau den Verlag oder die Redaktion geleitet hättet? Es macht mir immer wieder Spaß mir vorzustellen, was passiert wäre, wenn die Hitler-Tagebücher der EMMA-Redaktion zugespielt worden wären.Mit zunehmenden Alter ist mein Hedonismus ein bisschen zerbröselt. Ich rede von diesem „alle Augen auf mich“-Selbstverständnis. Aber abgesehen davon, wäre ich gerne ein wahnsinnig gut bezahlter, irre erfolgreicher Late-Night-Star, der trotzdem die Bodenhaftung nicht verliert und sein ganz normales Leben weiterlebt. Wenn sie mir diesen Job besorgen, trete ich 50 Prozent meines Gehaltes ab.Wenn man sich vor Augen hält, dass wir mit der «Kudamm»-Reihe, «Charité», «All you need», «Legal Affairs» und vielen anderen herausragenden Fiction-Projekten auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten beliefern, kann man das sicher so sagen und hoffen, dass es langanhaltende goldene Zeiten werden.