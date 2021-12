Zweite Runde «Ein Hauch von Amerika»

Quotennews

Am vergangenen Mittwoch startete Das Erste die Historien-Reihe «Ein Hauch von Amerika» vor über 4 Millionen Zuschauern. Das Reichte zum Reichweiten-Primetime-Sieg. Gestern ging es weiter.

Mit 4,4 Millionen Zuschauern, einem Marktanteil von 14,5 Prozent und ordentlichen 0,75 Millionen jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren startete Das Erste am Mittwoch, dem 01. Dezember, in die Historien-Serie. Mit diesen Zahlen sicherte sich der Sender das beste Primetime-Ergebnis und auch die im Anschluss laufende zweite Folge konnte sich noch auf 4,3 Millionen Zuschauer verlassen. Also ein Erfolg auf ganzer Linie. Gestern Abend ging man in Bonn in die zweite Runde mit zwei neuen Folgen.Grundsätzlich gesprochen, lieferte das Format erneut ordentlich ab, wenn es auch weniger gut lief. Mit 3,54 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 12,2 Prozent reichte es zwar nicht erneut zu einem Primetime-Reichweiten-Sieg, jedoch war das Angebot mit der-Gala im Zweiten auch stärker. Zumindest was die Gesamt-Reichweite angeht, denn hierzu schalteten 4,24 Millionen Zuschauer ein. Während der gesamte Marktanteil beim Zweiten bei 15,8 Prozent lag, zeigte sich Das Erste bei den jüngeren Zuschauern mit einem knapperen Ergebnis. «Ein Hauch von Amerika» wollten 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige sehen, während beim Zweiten etwas bessere 0,52 Millionen jüngere Zuschauer den Abend verfolgten. Der Marktanteil lag damit beim Ersten bei 6,1 Prozent, beim Zweiten ergaben sich 8,1 Prozent.Den Primetime-Sieg in puncto jüngere Zuschauerschaft sicherte sich ProSieben mit der Show. Hier schalteten 1,05 Millionen Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe ein, ein fulminant starker Marktanteil von 19,4 Prozent. Wenn auch bei diesem Marktanteil nicht vergessen werden darf, dass die Show bis nach 1 Uhr in der Nacht lief. Nach der Unterföhringer Show positionierte sich der Sat.1-Film «Dumbo» ► mit 0,8 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und einem Marktanteil von 12,0 Prozent.