«Ein starkes Team» schleppt viele ab

Ermittelt werden musste im Umfeld eines Pannen-Unternehmens.

Das Zweite Deutsche Fernsehen sorgt weiter kontinuierlich für Krimi-Nachschub am Samstag-Abend. Bespielt wurde jener gestern wieder mit der lang etablierten Reihe «Ein starkes Team». Dabei stand ein neuer Fall unter dem Tenor "Abgeschleppt" im Zentrum. Zufall war der Titelzusatz natürlich nicht, denn tatsächlich ging es um einen Pannen-Dienst, dessen Chef ermordet aufgefunden wurde.

Insgesamt waren es feierliche 6,29 Millionen, die der Reihe eine gewohnt bombastische Resonanz von 27,8 Prozent Anteil sicherten und damit zugleich auch spielend die Marktführung unter sämtlichen linearen Primetime-Programmen. Während diese Zahlen meilenweit über dem Senderschnitt der Mainzer prangen, brauchte man auch beim jungen Publikum nicht zu bangen: Denn auch hier fiel das Interesse mit 8,3 Prozent durch 0,29 Millionen zumindest solide aus.

Direkt folgend hielt das «Heute Journal» stolze 4,17 Millionen gesamt wie 0,33 Millionen Jüngere bei jeweiligen Anteilen um starke 20,3 und gute 9,0 Prozent. Am Nachmittag um 17.35 Uhr sendete man indes eine gesellschaftsrelevante Reportage unter dem Titel «Wenn die Fabrik schließt Heimat ohne Jobs». Sie brachte allerdings nur mittelmäßige 10,0 und schwache 4,2 Prozent zu jeweiligen Reichweiten um 1,45 und 0,10 Millionen auf.

Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
