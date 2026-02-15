Primetime-Check

Samstag, 14. Februar 2026

Mario Thunert von 15. Februar 2026, 09:25 Uhr

Konnte das ZDF-Team gegen Olympia seine Vormachtstellung verteidigen? Und: Waren die Voice-Kids bei Sat.1 ein Erfolg, oder gingen sie unter am Samstag?

Trotz Olympia-Konkurrenz war es wieder mal das Zweite Deutsche Fernsehen mit einem neuen Krimi «Ein starkes Team», der Gold holte. Denn die Produktion holte führende 6,29 Millionen und ganz starke 27,8 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren in recht solider Anzahl vertreten  8,3 Prozent bei 0,29 Millionen waren zugegen.



Auf einen äußerst vorzeigbaren Rang zwei bei allen ist zu Beginn noch das Erste mit die «Olympischen Winterspiele» und der Skeleton-Entscheidung der Damen gelangt. Insgesamt waren 4,90 Millionen zu klasse 21,3 Prozent dabei. In der jüngeren Gruppe wies der Sender meilenweit überdurchschnittliche 25,1 Prozent durch 0,88 Millionen auf. Die verspätete «Tagesschau» um 20.40 Uhr ging dann bereits auf 3,42 und 0,68 Millionen (Jüngere) zurück bei Anteilen um 15,0 und 19,3 Prozent. Im weiteren Verlauf ließen Olympia-Zusammenfassungen das Interesse dann stark sinken in den einstelligen Bereich bei etwa 2 Millionen Zuschauenden. Bei den 14-49-jährigen waren es etwas überdurchschnittlichere 0,40 Millionen und 13 Prozent, die dranblieben.



Mit einigem Abstand folgte dann erst «Sascha Grammel live! Wünsch Dir was» immerhin 0,32 Millionen 14-49-Jährige, die die Zahlen bei abnickbare 9,1 Prozent beließen. Bei allen ließen sich 1,81 Millionen zu ordentlichen 8,1 Prozent ansprechen. Im Hause «Stirb langsam: Jetzt erst recht» gerade noch ok, der Anteil belief sich auf 6,8 Prozent durch 0,24 Millionen in der Zielgruppe. Übergeordnet waren lediglich schwache 0,78 Millionen (3,7 Prozent) zugegen. Noch dahinter Sat.1: Der Sender war mit dem Auftakt zu «The Voice Kids» enttäuschend unterwegs, weil bei der Ausstrahlung nur blass durchwachsene 6,5 Zielgruppen-Prozent (0,23 Millionen) heraussprangen. Am Gesamtmarkt mobilisierte das Casting immerhin 1,21 Millionen zu gerade so mäßigen 5,5 Prozent.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

