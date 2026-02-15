«Foul Play with Anthony Davis»: TBS nennt erste Superstar-Gäste für neue Prank-Show

US-Fernsehen

Zum Serienstart von «Foul Play with Anthony Davis» am 6. April sind unter anderem LeBron James, Draymond Green und Jordan Chiles mit dabei.

TBS bringt miteine neue Hidden-Camera-Comedy an den Start  und setzt dabei direkt auf große Namen. Für die Premiere am Montag, den 6. April, hat der Sender nun die ersten prominenten Gäste bestätigt. Mit von der Partie sind die vierfachen NBA-Champions LeBron James und Draymond Green, Olympiasiegerin Jordan Chiles sowie WNBA-Spielerin Rickea Jackson. Weitere A-List-Stars sollen in den kommenden Wochen folgen.Die Auftaktepisode läuft am 6. April unmittelbar nach dem NCAA-National-Championship-Spiel und wird parallel auf TBS, TNT und truTV ausgestrahlt. Ab der darauffolgenden Woche sind neue Folgen jeweils montags um 21:00 Uhr exklusiv bei TBS zu sehen. Damit erhält das Format einen prominenten Sendeplatz im Anschluss an eines der größten Sportereignisse des College-Basketballs.Inhaltlich setzt «Foul Play with Anthony Davis» auf spektakuläre Streiche unter Sportstars. In der Premiere tun sich NBA-Legende LeBron James und Super-Agent Rich Paul mit Gastgeber Anthony Davis zusammen, um Draymond Green mit einer vermeintlich exklusiven Investmentchance hereinzulegen  die eine überraschend übersinnliche Wendung nimmt. Im zweiten Segment lockt Olympiasiegerin Jordan Chiles die WNBA-Akteurin Rickea Jackson in ein inszeniertes Parkhaus-Szenario.