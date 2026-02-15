US-Fernsehen

«Foul Play with Anthony Davis»: TBS nennt erste Superstar-Gäste für neue Prank-Show

von

Zum Serienstart von «Foul Play with Anthony Davis» am 6. April sind unter anderem LeBron James, Draymond Green und Jordan Chiles mit dabei.

TBS bringt mit «Foul Play with Anthony Davis» eine neue Hidden-Camera-Comedy an den Start  und setzt dabei direkt auf große Namen. Für die Premiere am Montag, den 6. April, hat der Sender nun die ersten prominenten Gäste bestätigt. Mit von der Partie sind die vierfachen NBA-Champions LeBron James und Draymond Green, Olympiasiegerin Jordan Chiles sowie WNBA-Spielerin Rickea Jackson. Weitere A-List-Stars sollen in den kommenden Wochen folgen.

Die Auftaktepisode läuft am 6. April unmittelbar nach dem NCAA-National-Championship-Spiel und wird parallel auf TBS, TNT und truTV ausgestrahlt. Ab der darauffolgenden Woche sind neue Folgen jeweils montags um 21:00 Uhr exklusiv bei TBS zu sehen. Damit erhält das Format einen prominenten Sendeplatz im Anschluss an eines der größten Sportereignisse des College-Basketballs.

Inhaltlich setzt «Foul Play with Anthony Davis» auf spektakuläre Streiche unter Sportstars. In der Premiere tun sich NBA-Legende LeBron James und Super-Agent Rich Paul mit Gastgeber Anthony Davis zusammen, um Draymond Green mit einer vermeintlich exklusiven Investmentchance hereinzulegen  die eine überraschend übersinnliche Wendung nimmt. Im zweiten Segment lockt Olympiasiegerin Jordan Chiles die WNBA-Akteurin Rickea Jackson in ein inszeniertes Parkhaus-Szenario.



Mehr zum Thema... Foul Play with Anthony Davis
Kurz-URL: qmde.de/168951
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Ein starkes Team» schleppt viele ab nächster ArtikelVOX-Seeger mit grauer Wiederholung  zweite Liga passabel
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Heartland»: 19. Staffel feiert US-Kabelpremiere bei UPtv im März

UPtv zeigt die 19. Staffel von «Heartland» ab dem 19. März erstmals im US-Kabelfernsehen.

Rodel-Gold von Deutschland sehen 5,28 Millionen

Der erste Part der Eishockey Partie Deutschland  Dänemark erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen 1,15 Millionen Zuschauer.

Werner Herzogs «Ghost Elephants»: NatGeo kündigt Kinostart an

National Geographic hat Trailer, Kinotermine und Streaming-Start für Werner Herzogs neuen Dokumentarfilm «Ghost Elephants» bekannt gegeben.

«Germanys Next Topmodel» erreicht 1,11 Millionen

Die Frauen-Ausgabe startete besser als die Männer-Variante, die am Mittwoch zu sehen ist. In der Zielgruppe erreichte man 0,55 Millionen.

«Super Bowl LX» erreicht 124,9 Millionen Zuschauer

Das NFL-Finale bei NBCUniversal avanciert zur zweitmeistgesehenen Sendung der US-Geschichte und sorgt auch digital für historische Bestwerte.

«Der Beschützer» kehrt mit neuem Fall zur Primetime zurück

Der erfolgreiche ARD-Thriller bekommt mit Wissen, das tötet eine Fortsetzung, die persönliche Brüche und geopolitische Bedrohungen miteinander verknüpft.

«Spider-Noir»: Prime Video zeigt mit Infos zur Serie

Die Live-Action-Adaption des Marvel-Comics startet im Frühjahr 2026 zunächst bei MGM+ und anschließend weltweit bei Prime Video.

ZDF zeigt «Eternal» und «Your Lucky Day»

Mit zwei internationalen Filmen versteckt das ZDF in der Nacht auf Donnerstag gleich doppelt neue Free-TV-Ware im Programm.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen CNN widmet sich 40 Jahre nach Tschernobyl der Atomkatastrophe US-Fernsehen «Heartland»: 19. Staffel feiert US-Kabelpremiere bei UPtv im März US-Fernsehen CNN bringt Timothée Chalamet und Matthew McConaughey zusammen US-Fernsehen «A Plan to Kill»: Oxygen kündigt zweite Staffel für Anfang März an US-Fernsehen «Celebrity Jeopardy! All Stars»: ABC verschiebt Starttermin um zwei Wochen US-Fernsehen «Chris Fleming: Live at the Palace»: HBO zeigt erstes Stand-up-Special des US-Comedians Ende Februar US-Fernsehen «Dear Killer Nannies»: Hulu zeigt ersten Teaser zur Escobar-Serie

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung