«A Plan to Kill»: Oxygen kündigt zweite Staffel für Anfang März an

US-Fernsehen

Die True-Crime-Reihe «A Plan to Kill» kehrt am 8. März mit neuen Fällen methodisch geplanter Morde zu Oxygen zurück.

Der US-Sender Oxygen setzt seine True-Crime-Markefort und hat den Starttermin für die zweite Staffel bekanntgegeben. Die neuen Episoden feiern am Sonntag, den 8. März, um 19:00 Uhr Premiere. Begleitend veröffentlichte der Sender auch einen offiziellen Trailer zur Fortsetzung. Damit baut Oxygen sein Profil als Heimat hochwertiger True-Crime-Formate weiter aus.Im Mittelpunkt der Reihe steht die Frage, warum manche Täter ihre Verbrechen nicht impulsiv begehen, sondern über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg akribisch planen. «A Plan to Kill» beleuchtet Fälle, in denen Mord zu einem kalkulierten Projekt wird  mit perfiden Strategien, falschen Fährten und minutiös ausgearbeiteten Tatplänen. Die zweite Staffel greift erneut reale Verbrechen auf, darunter die Erschießung eines Lehrers und Trainers in San Diego oder das Verschwinden einer jungen Mutter samt Neugeborenem in Austin.Neben der Rekonstruktion der Taten kommen Ermittler zu Wort, die an den Fällen gearbeitet haben, ebenso wie Angehörige der Opfer. Die Serie zeichnet detailliert nach, wie die Täter ihre Rachepläne entwickelten und welche Indizien schließlich zur Überführung führten. Trotz komplexer Täuschungsmanöver, Sackgassen und gezielter Irreführungen gelingt es den Ermittlungsbehörden letztlich, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.Produziert wird «A Plan to Kill» von The Intellectual Property Corporation (IPC), einem Unternehmen von Sony Pictures Television. Als Executive Producer fungieren Eli Holzman und Aaron Saidman, Showrunnerin ist Haylee Vance.