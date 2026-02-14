TV-News

«37°» über Altersdiskriminierung: Zu jung fürs Abstellgleis

von

Das ZDF-Format begleitet Menschen, die sich gegen Benachteiligung im Arbeitsleben und Alltag wehren.

Am Dienstag, 24. März 2026, zeigt das ZDF um 22:15 Uhr eine neue Ausgabe von «37°» mit dem Titel Zu jung fürs Abstellgleis. Der Film von Corinna Wirth ist bereits ab 5:00 Uhr morgens in der ZDFmediathek abrufbar und dort bis März 2031 verfügbar. Im Mittelpunkt steht ein Thema, das viele betrifft, aber oft unterschätzt wird: Altersdiskriminierung  trotz gesetzlicher Verbote.

Die Dokumentation macht deutlich, dass Benachteiligung aufgrund des Alters in vielen Lebensbereichen Realität ist  im Berufsalltag, bei Versicherungen, Krediten oder auch im gesellschaftlichen Miteinander. Eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt, dass sich viele Menschen zwischen 60 und 80 Jahren deutlich jünger fühlen, als sie von ihrer Umwelt wahrgenommen werden. Besonders die aktive Boomer-Generation werde häufig pauschal mit sehr alten Menschen gleichgesetzt.

Konkret begleitet «37°» unter anderem die 68-jährige Onlineredakteurin Katrin Schwahlen und den 59-jährigen Werbefachmann Klemens Schüttgen. Beide kämpfen auf unterschiedliche Weise gegen altersbedingte Hürden: steigende Versicherungsbeiträge, erschwerte Kreditvergaben und fehlende berufliche Aufträge. Im Austausch mit Gleichgesinnten suchen sie nach Strategien, um weiterhin als leistungsfähig wahrgenommen zu werden und ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Ergänzt wird der Film durch wissenschaftliche Einordnung. Gerontopsychologin Eva-Marie Kessler, die am Altersbericht der Bundesregierung mitarbeitet, warnt vor tief verankerten Altersstereotypen. Diese führten nicht nur zur Ausgrenzung, sondern wirkten sich nachweislich negativ auf die psychische und körperliche Gesundheit aus. Auch Bertram Kasper (63), ehemaliger Bereichsleiter eines Pflegeträgers, plädiert für ein Umdenken. In seinem Podcast setzt er sich für eine Kultur des Pro Agings ein  und dafür, Generationenkonflikte nicht zu verschärfen, sondern gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen des Älterwerdens zu finden.

