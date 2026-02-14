«Buchzeit» von der Leipziger Buchmesse: Vier Romane, große Themen

Am Sonntag, 22. März 2026, zeigt «Buchzeit» um 18:00 Uhr eine neue Ausgabe aus Leipzig. Die Sendung ist bereits ab 10:00 Uhr in der Mediathek abrufbar und dort bis September 2026 verfügbar. Moderiert wird die Runde von Katrin Schumacher, die gemeinsam mit Gästen aktuelle literarische Neuerscheinungen vorstellt und einordnet.
Wie jedes Frühjahr steht auch diesmal die Leipziger Buchmesse im Mittelpunkt der Sendung. Auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat diskutieren Sandra Kegel, Kai Sina und Kais Harrabi über ausgewählte Titel aus dem internationalen Frühjahrsprogramm. Thematisch kreist die Ausgabe um Erinnerung, Abschied, Liebe, Schuld und die Frage, wie Geschichten über Generationen hinweg weiterwirken.
Im Fokus steht unter anderem Ghost Stories. Ein Buch der Erinnerung von Siri Hustvedt, in dem die Autorin den Tod ihres Mannes Paul Auster literarisch verarbeitet. Tagebuchnotizen, Briefe und Erinnerungen verbinden sich zu einem persönlichen Nachdenken über Trauer und das Weiterleben. Ebenfalls vorgestellt wird Meine Liebe stirbt nicht von Roberto Saviano, der das Schicksal einer jungen Frau erzählt, die sich gegen die Gewalt und das Schweigen der Mafia stellt.
Mit Erzähl mir alles kehrt Elizabeth Strout in ihre fiktive Küstenstadt Crosby zurück und verknüpft bekannte Figuren mit einer Geschichte über Einsamkeit, Freundschaft und verpasste Nähe. Den Abschluss bildet Ich möchte zurückgehen in der Zeit von Judith Hermann, in dem sich die Autorin mit der eigenen Familiengeschichte und der verdrängten NS-Vergangenheit ihres Großvaters auseinandersetzt.
