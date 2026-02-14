«Celebrity Jeopardy! All Stars»: ABC verschiebt Starttermin um zwei Wochen

US-Fernsehen

Das Promi-Quiz «Celebrity Jeopardy! All Stars» startet nun am 13. März zur Primetime bei ABC und ist einen Tag später bei Hulu abrufbar.

ABC nimmt eine kurzfristige Programmänderung vor: Die ursprünglich angekündigte Premiere vonverschiebt sich um zwei Wochen. Statt wie geplant geht das Format nun am Freitag, den 13. März, um 20:00 Uhr auf Sendung. Am Folgetag steht die Episode beim Streamingdienst Hulu zum Abruf bereit. Gründe für die Terminänderung nannte der Sender zunächst nicht.Moderiert wird die All-Star-Ausgabe weiterhin von Ken Jennings, der längst als feste Größe im «Jeopardy!»-Kosmos etabliert ist. In der Spezialstaffel treten frühere «Celebrity Jeopardy!»-Champions sowie weitere starke Kandidatinnen und Kandidaten aus vergangenen Promi-Runden gegeneinander an. Ziel ist es, sich in der bislang wohl kompetitivsten Ausgabe des Ablegers durchzusetzen und bis zu eine Million US-Dollar für einen wohltätigen Zweck zu erspielen.Produziert wird «Celebrity Jeopardy! All Stars» von Sony Pictures Television. Als Executive Producer fungiert der vielfach mit dem Emmy ausgezeichnete Michael Davies. Mit der All-Star-Variante setzt ABC seine Strategie fort, bewährte Quizmarken mit Event-Charakter im Programm zu platzieren und zugleich prominente Namen für den guten Zweck antreten zu lassen.