«Dear Killer Nannies»: Hulu zeigt ersten Teaser zur Escobar-Serie

US-Fernsehen

Die neue Hulu-Produktion erzählt die Kindheit von Pablo Escobars Sohn als düsteres Coming-of-Age-Drama aus ungewohnter Perspektive.

Hulu hat einen ersten Teaser zur neuen Originalserieveröffentlicht. Das lateinamerikanische Drama beleuchtet die Kindheit und Jugend von Juan Pablo Escobar  genannt Juampi , dem Sohn des berüchtigten kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar. Erzählt wird die Geschichte konsequent aus der Sicht des Jungen, dessen Alltag von Gewalt, Angst und Loyalitätskonflikten geprägt ist.Im Zentrum steht Juampis Aufwachsen im Schatten des immer größer werdenden Drogenimperiums seines Vaters. Die titelgebenden Killer Nannies sind jene Auftragsmörder, die im Umfeld Escobars agieren und zugleich als eine Art Beschützer fungieren. Während das kriminelle Netzwerk expandiert, beginnt Juampis Welt zu zerbrechen  zwischen familiärer Nähe, permanenter Bedrohung und dem schleichenden Verlust seiner Unschuld.Die Rolle von Pablo Escobar übernimmt John Leguizamo. Janer Villareal verkörpert den jugendlichen Juan Pablo, während Miguel Tamayo und Miguel Ángel García jüngere Versionen spielen. Zum weiteren Ensemble zählen unter anderem Laura Rodríguez als Victoria Henao sowie Juanita Molina, Julián Zuluaga und Rafael Zea. Produziert wird die Serie von Telemundo Studios, Underground Producciones und TIS Studios. Als Showrunner fungiert Sebastián Ortega, der das Format gemeinsam mit Juan Pablo Escobar und Pablo Farina entwickelte  basierend auf persönlichen Erinnerungen des Escobar-Sohnes.