«The Fall and Rise of Reggie Dinkins»: NBC setzt auf erneuten Push nach «Saturday Night Live»

NBC verstärkt die Promotion für «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» und sendet die Pilotfolge am 28. Februar um 1.00 Uhr direkt nach «Saturday Night Live». Bereits am Montag, 23. Februar, kehrt die Serie regulär ins Programm zurück: Um 20.00 Uhr zeigt der Sender zunächst eine Wiederholung der Auftaktfolge, ehe um 20.30 Uhr die neue Episode ihre Timeslot-Premiere feiert. Ab dem 2. März läuft die Comedy dann dauerhaft montags um 20.30 Uhr.
Der Serienstart hatte bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Sonderpremiere am 18. Januar, die im Anschluss an ein NFL-Playoff-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Chicago Bears lief, erreichte 5,8 Millionen Zuschauer und wurde damit zur meistgesehenen Comedy-Serie der laufenden Season bei NBC. Mit der zusätzlichen Ausstrahlung nach «Saturday Night Live» will der Sender offenbar weiter Reichweite generieren und das Format nachhaltig etablieren.
Im Mittelpunkt steht der in Ungnade gefallene Football-Star Reggie Dinkins, gespielt von Tracy Morgan. Gemeinsam mit dem preisgekrönten Filmemacher Arthur Tobin (Daniel Radcliffe) versucht er, sein ramponiertes Image zu rehabilitieren und die Anerkennung seiner Fans wie auch den Respekt seiner Familie zurückzugewinnen. Dabei muss er sich auch den Schatten seiner Vergangenheit stellen. Zum Ensemble gehören außerdem Erika Alexander, Bobby Moynihan, Precious Way und Jalyn Hall.
Hinter der Kamera fungieren Robert Carlock und Sam Means als Co-Showrunner, Autoren und Executive Producer. Auch Tina Fey zählt zum Produzententeam. Produziert wird «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» von Universal Television in Zusammenarbeit mit mehreren Partnerfirmen. Am Tag nach der TV-Ausstrahlung ist die Serie zudem bei Peacock abrufbar.
