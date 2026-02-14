Quotennews

«RTL Fussball» knackt (nur) die 2-Millionen-Marke

Felix Maier von 14. Februar 2026, 09:12 Uhr

Der Köln-Sender setzte in der Freitags-Primetime auf Live-Fußball. Die Partie «Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05» glänzte vor allem im ersten Durchgang.

Die Vorberichte ab 20:15 Uhr zogen bereits 0,88 und 1,15 Millionen Zuschauer an, so waren jedoch in Konkurrenz zur starken ZDF-Primetime und natürlich «Olympia» eher magere Marktanteile von 3,8 und 5,1 Prozent drin. Die Zielgruppe hatte ebenfalls noch ein Stück Arbeit vor sich, 0,26 und 0,36 Millionen Umworbene waren gerade für 6,2 und 8,7 Prozent am entsprechenden Markt gut. Mit Anpfiff um 20:30 Uhr ging es für RTL dann hoch auf 2,02 Millionen Zuschauer, was selbstverständlich auf den ersten Blick ein guter Wert ist. Im Hinblick auf den Erfolg der ersten «Bundesliga»-Partie im Jahr 2026 werden jedoch nicht unbedingt die Sektkorken in Köln knallen. Mit einem Marktanteil von 8,6 Prozent lagen die ersten 45 Minuten von «Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05» knapp über dem gestrigen Senderschnitt. In der Zielgruppe konnten 0,56 Millionen Umworbene definiert werden, das reichte für schöne 12,5 Prozent.



