Primetime-Check

Die «Olympia»-Bilder dominieren - oder kann RTL mit «RTL Fußball» konkurrieren? Oder ist doch «Mainz bleibt Mainz» an der Primetime-Spitze?

Im Ersten konnte gab es über die Primetime hinweg Live-Bilder vonund damit bis zu 4,10 Millionen Zuschauer. Direkt um 20:15 Uhr wollten im Schnitt 3,49 Millionen Zuschauer eine Rückschau zum «Biathlon» der Männer vom Nachmittag sehen - die erwähnten 4,10 Millionen Zuschauer ergaben sich ab 21:30 Uhr mit der Übertragung vomder Männer. Der Marktanteil um 20:15 Uhr lag bei 15,5 Prozent, der Marktanteil lag später bei 17,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ergaben sich ebenfalls im späten Slot mit 0,84 Millionen das Beste, was der TV-Tag zu bieten hatte. Hier war eine Quote von 18,7 Prozent drin. Vergleichbar lief die Primetime im ZDF, hier gab es mitdie Fernsehfastnacht. Das Liveprogramm sammelte 4,35 Millionen Zuschauer und so 21,7 Prozent am Markt ein. Direkt zur Primetime hatte das ZDF somit sogar die Nase klar vorn. Die Anteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 11,3 Prozent, hierzu ergaben sich 0,44 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter.Das Hauptaugenmerk lag am gestrigen Abend bei RTL und. Ab 20:15 Uhr startete der Köln-Sender die Partie «Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05». Das «Bundesliga»-Topspiel zog in den ersten 45 Minuten ab 20:30 Uhr 2,02 Millionen Zuschauer an, im zweiten Durchgang ab 21:30 Uhr waren noch 1,94 Millionen dabei. Die Quoten lagen so bei jeweils 8,6 Prozent, am Markt der Zielgruppe waren 12,5 und 11,8 Prozent zu erreichen. Hierzu ergaben sich in Köln Reichweiten von 0,56 und 0,53 Millionen Umworbenen. Hinter dem König Fußball hatte Sat.1 die besten Primetime-Karten. Mitsicherte sichd er Bällchensender 1,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und daher 5,2 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe schaffte mit 0,37 Millionen Werberelevanten unterdessen 8,7 Prozent.Im kleinen Film-Duell zwischen ProSieben und RTLZWEI ergab sich das Duellund. Das Angebot aus Unterföhring zog mit 0,51 Millionen Zuschauern im Schnitt knapp die beste Reichweite an, die Zielgruppe bei der roten Sieben schaffte mit 0,19 Millionen Werberelevanten 4,4 Prozent am Markt. Insgesamt waren 2,3 Prozent drin. Die Kollegen aus Grünwald holten mit 0,48 Millionen Zuschauern insgesamt 2,1 Prozent am TV-Markt ab. In der Zielgruppe war es ähnlich knapp, 0,14 Millionen Umworbene kamen auf 3,1 Prozent des Marktes an.Bei VOX solltelaufen - 0,70 Millionen Zuschauer sorgten für gute 3,0 Prozent am Gesamtmarkt, die Zielgruppe schafft mit 0,21 Millionen Umworbenen eher mäßige 4,8 Prozent. Zu guter Letzt sicherte sichbei Kabel Eins 0,48 Millionen Zuschauer insgeamt, was zu einer mäßigen Quote von 2,1 Prozent führte. In der Zielgruppe sah es mit 0,13 Millionen Umworbenen und 2,8 Prozent ebenfalls nicht wirklich gut aus.