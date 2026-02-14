Nachmittag vor Primetime: «Olympia» dominiert den Freitag

Quotennews

An den zahlreichen Liveübertragungen im Ersten kam am Freitag kein Sender vorbei.

Diebleiben ein voller Erfolg, sportlich sichert sich Deutschland aktuell den fünften Platz im Medaillenspiegel und aus TV-Sicht kann das Erste auf einen durchweg erfolgreichen Freitag blicken. Bereits ab 09:10 Uhr in der Früh waren bei der blauen Eins starke 1,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, das frühe «Curling»-Event sicherte dem öffentlich-rechtlichen Sender so 21,5 Prozent am TV-Markt. Für die jüngere Sparte konnten 0,22 Millionen Fernsehende notiert werden, das waren stattliche 29,5 Prozent Anteil am entsprechenden Markt. Ohne Umschweife ging die Formkurve der Übertragungen nach oben. Um 13 Uhr holten die Bilder vommit der Partie «Finnland - Schweden» mit 2,24 Millionen Zuschauern den nächsten Meilenstein ein, die junge Zuschauerschaft hatte sich mit 0,42 Millionen Zuschauern beinahe verdoppelt. Die Marktanteile lagen zu dieser Zeit bei insgesamt 27,7 Prozent, bei den jüngeren Zuschauern bei 33,0 Prozent.Um 14 Uhr holte erwartungsgemäß der «Biathlon» mit dem 10 km Sprint der Männer die Massen vor die TV-Geräte. Den Sieg von Quentin Fillon Maillet (FR) sagen überragende 4,40 Millionen Zuschauer - im Kontext waren das satte 41,8 Prozent des gesamten TV-Marktes. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnten mit 0,64 Millionen Zuschauern zudem weiterhin exzelelnte 38,4 Prozent erreicht werden. Insgesamt sichert sich das Erste mit dieser Gesamtreichweite den höchsten Wert einer Progammierung am gesamten gestrigen Tag - keine Primetime kann mit den 4,40 Millionen Zuschauern konkurrieren. Zur Vollständigkeit: Die hauseigene «Tagesschau» sichert sich um 20 Uhr für rund 15 Minuten im Schnitt 5,97 Millionen Zuschauer, hier lag der Marktanteil bei 26,6 Prozent.Im Anschluss an dieses Highlight nahmen die Übertragungen aus TV-Sicht einen ersten Knick hin. Ab 15:30 Uhr folgten im Schnitt noch 2,86 Millionen Zuschauer dem «Snoboardcross» der Frauen, um 16 Uhr steigerte sich das Interesse beim «Skeleton» der Frauen bereits wieder auf 3,40 Millionen. Die Marktanteile lagen bei weiterhin starken 26,7 und 30,5 Prozent. Dennoch sollte bis in den Abend hineinen die 4-Million-Marke vorerst nicht erneut fallen. Im Abendprogramm zeigte sich jedoch die starke Phase der jüngeren Zuschauergruppe. Ab 20:15 Uhr sahen bereits 0,78 Millionen Einblendungen des 10 km Spring der Männer («Biathlon»), mit Bildern von derder Männer kletterte die Reichweite auf 0,83 Millionen - die Quote lag zu diesem Zeitpunkt bei 18,7 Prozent. Der Peak am Abend ergab sich ab 22:15 Uhr bei derder Männer - exzellente 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährige besorgten dem Ersten schöne 22,6 Prozent am entsprechenden Markt. In der Gesamtabrechnung aller Sender ist das erneut der absolute Bestwert des gestrigen Tages - kein Sender konnte adäquat mit «Olympia» mithalten. Zur Vollständigkeit: Die hauseigene «Tagesschau» sichert sich um 20 Uhr für rund 15 Minuten im Schnitt 1,08 Millionen junge Zuschauer, hier lag der Marktanteil bei 28,2 Prozent.