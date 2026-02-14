US-Fernsehen

«Conviction»: Elisabeth Moss übernimmt Hauptrolle in neuer Hulu-Serie

von

Hulu bestellt eine Serienadaption des Jack-Jordan-Romans. David Shore fungiert als Showrunner.

Der Streamingdienst Hulu hat eine Serienumsetzung des Romans «Conviction» von Jack Jordan in Auftrag gegeben. Wie Variety berichtet, wird Elisabeth Moss nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Executive Producerin fungieren. Die Adaption verantwortet David Shore, der zugleich als Showrunner und Executive Producer an Bord ist.

Im Zentrum der Geschichte steht die Strafverteidigerin Neve Harper, gespielt von Moss. Die selbstbewusste Anwältin erhält die Chance auf einen karriereentscheidenden Fall: Ein Ehemann wird beschuldigt, seine Frau ermordet zu haben, indem er das gemeinsame Haus in Brand setzte. Doch während Neve um einen Freispruch kämpft, gerät sie selbst unter Druck. Ein mysteriöser Fremder beginnt, sie zu erpressen  und zwingt sie dazu, ihre moralischen und juristischen Prinzipien infrage zu stellen, um ihre eigenen dunklen Geheimnisse zu schützen.

Produziert wird die Serie von 20th Television. Neben Shore und Moss zählen unter anderem Warren Littlefield, mit dem Moss bereits bei «The Handmaids Tale» zusammenarbeitete, sowie Ann Johnson, Lisa Harrison und Bert Salke zu den ausführenden Produzenten. Shore steht aktuell wie auch Littlefield in einem Overall-Deal mit 20th Television, während Autor Jack Jordan dort einen mehrjährigen Entwicklungsvertrag besitzt.

Mehr zum Thema... Conviction The Handmaids Tale
Kurz-URL: qmde.de/168984
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Der Beschützer» kehrt mit neuem Fall zur Primetime zurücknächster Artikel«Baywatch»: Stephen Amell übernimmt Hauptrolle im FOX-Reboot
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

BR bringt zahlreiche Comedy-Shows zurück

Fünf Formate, neue Staffeln und zwei Premieren: Der Bayerische Rundfunk baut sein Comedy-Angebot ab März deutlich aus.

«Baywatch»: Stephen Amell übernimmt Hauptrolle im FOX-Reboot

FOX bringt die Kultserie zurück und besetzt Hobie Buchannon mit «Arrow»-Star Stephen Amell. Auch eine RTL-Firma ist beteiligt.

Aus der Primetime verbannt: «Uwe Ochsenknecht präsentiert» legt zu

Damit war wohl kaum zu rechnen! «Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden» verliert zum Finale den Primetime-Platz - und legt die beste Gesamtreichweite seit Wochen hin.

«Mainz bleibt Mainz» ist aus Mainz deutlich besser

Das Erste und Zweite wechseln sich jedes Jahr mit der Übertragung von «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht» ab. Kommt die Sendung aus Mainz, läuft es deutlich besser.

Die Kritiker: «The Kollective»

Ein Flugzeugabsturz im Kongo lässt einen Haufen Investigativ-Journalisten zusammenrücken: auf der Recherche nach dem großen Skandal, in der neuen ZDFneo-Serie.

«Punkt 12» holt mit Ofarim nur leicht erhöhten Anteil

Der umstrittene Dschungel-Gewinner war am Mittwoch bei Katja Burkard im Interview.

«37°» über Altersdiskriminierung: Zu jung fürs Abstellgleis

Das ZDF-Format begleitet Menschen, die sich gegen Benachteiligung im Arbeitsleben und Alltag wehren.

«RTL Fussball» knackt (nur) die 2-Millionen-Marke

Der Köln-Sender setzte in der Freitags-Primetime auf Live-Fußball. Die Partie «Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05» glänzte vor allem im ersten Durchgang.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Celebrity Jeopardy! All Stars»: ABC verschiebt Starttermin um zwei Wochen US-Fernsehen «Chris Fleming: Live at the Palace»: HBO zeigt erstes Stand-up-Special des US-Comedians Ende Februar US-Fernsehen «Dear Killer Nannies»: Hulu zeigt ersten Teaser zur Escobar-Serie US-Fernsehen «Spider-Noir»: Prime Video zeigt mit Infos zur Serie US-Fernsehen «Baywatch»: Stephen Amell übernimmt Hauptrolle im FOX-Reboot US-Fernsehen «The Fall and Rise of Reggie Dinkins»: NBC setzt auf erneuten Push nach «Saturday Night Live» US-Fernsehen «The Family Next Door» startet am 23. Februar bei Acorn TV

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung