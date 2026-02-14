«Conviction»: Elisabeth Moss übernimmt Hauptrolle in neuer Hulu-Serie

US-Fernsehen

Hulu bestellt eine Serienadaption des Jack-Jordan-Romans. David Shore fungiert als Showrunner.

Der Streamingdienst Hulu hat eine Serienumsetzung des Romansvon Jack Jordan in Auftrag gegeben. Wie Variety berichtet, wird Elisabeth Moss nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Executive Producerin fungieren. Die Adaption verantwortet David Shore, der zugleich als Showrunner und Executive Producer an Bord ist.Im Zentrum der Geschichte steht die Strafverteidigerin Neve Harper, gespielt von Moss. Die selbstbewusste Anwältin erhält die Chance auf einen karriereentscheidenden Fall: Ein Ehemann wird beschuldigt, seine Frau ermordet zu haben, indem er das gemeinsame Haus in Brand setzte. Doch während Neve um einen Freispruch kämpft, gerät sie selbst unter Druck. Ein mysteriöser Fremder beginnt, sie zu erpressen  und zwingt sie dazu, ihre moralischen und juristischen Prinzipien infrage zu stellen, um ihre eigenen dunklen Geheimnisse zu schützen.Produziert wird die Serie von 20th Television. Neben Shore und Moss zählen unter anderem Warren Littlefield, mit dem Moss bereits bei «The Handmaids Tale» zusammenarbeitete, sowie Ann Johnson, Lisa Harrison und Bert Salke zu den ausführenden Produzenten. Shore steht aktuell wie auch Littlefield in einem Overall-Deal mit 20th Television, während Autor Jack Jordan dort einen mehrjährigen Entwicklungsvertrag besitzt.