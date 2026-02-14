«Baywatch»: Stephen Amell übernimmt Hauptrolle im FOX-Reboot

Fox Broadcasting Company hat die erste Hauptrolle für sein geplantes «Baywatch»-Reboot besetzt: Stephen Amell wird in der Neuauflage des Rettungsschwimmer-Dramas die Figur Hobie Buchannon verkörpern. Die Serie war bereits im September 2025 mit einer 12-Episoden-Bestellung für die Broadcast-Season 2026/27 angekündigt worden. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr in Los Angeles beginnen, ein offenes Casting ist für den 18. Februar geplant.
Amell spielt Hobie als erwachsenen Wild Child, das Fans aus der Originalserie kennen. In der Neuinterpretation ist er inzwischen Captain bei Baywatch und tritt damit in die Fußstapfen seines legendären Vaters Mitch Buchannon. Dessen Rolle prägte einst David Hasselhoff. Die Handlung nimmt Fahrt auf, als Hobies bislang unbekannte Tochter Charlie auftaucht. Sie will die Familientradition fortführen und selbst Rettungsschwimmerin werden, was Hobies Leben gehörig durcheinanderwirbelt.
Für Amell bedeutet das Projekt eine Rückkehr ins Network-Fernsehen. Bekannt wurde er durch die CW-Serie «Arrow», in der er acht Staffeln lang Oliver Queen alias Green Arrow spielte. Zuletzt war er unter anderem im kurzlebigen «Suits»-Ableger «Suits LA» bei NBC sowie in der Wrestling-Serie «Heels» zu sehen. Mit «Baywatch» ► übernimmt er nun eine ikonische Rolle, die bereits in der Originalserie von Brandon Call und später von Jeremy Jackson gespielt wurde.
Die ursprüngliche «Baywatch»-Serie startete 1989 bei NBC, wechselte nach einer Staffel in die Syndication und lief insgesamt elf Staffeln mit knapp 250 Episoden. In ihrer Hochphase galt sie als meistgesehene Serie der Welt und wurde in über 200 Ländern ausgestrahlt. Neben Hasselhoff machten Darstellerinnen wie Pamela Anderson internationale Karriere. 2017 folgte eine Kino-Neuauflage mit Dwayne Johnson und Zac Efron.
Showrunner des Reboots ist Matt Nix, der auch als Executive Producer fungiert. Ebenfalls an Bord sind unter anderem McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto und Mike Horowitz. McG inszeniert zudem die Pilotfolge. Produziert wird die Serie in Zusammenarbeit von FOX Entertainment und der RTL-Tochter Fremantle.
