Quotennews

«Mainz bleibt Mainz» ist aus Mainz deutlich besser

Felix Maier von 14. Februar 2026, 08:57 Uhr

Das Erste und Zweite wechseln sich jedes Jahr mit der Übertragung von «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht» ab. Kommt die Sendung aus Mainz, läuft es deutlich besser.

Für die Narren und Jecken der Nation ist die vierte Jahreszeit, die Fastnacht, der Fasching oder einfach Carneval, voll im Gange. Da darf die jährliche Fernsehfastnacht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht fehlen - wie jedes Jahr hieß es auch 2026 «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht». 2025 durfte das Erste am 28. Februar die Liveübertragung übernehmen und das lief auf den ersten Blick alles andere als gut. Mit vorerst 3,85 Millionen Zuschauern und 17,6 Prozent am TV-Markt fiel «Mainz bleibt Mainz» erstmals ind er Geschichte unter die 4-Millionen-Marke. Im weiteren Verlauf wurde das auf noch 4,12 Millionen Zuschauern korrigiert, der erste Schock saß jedoch zweifelsfrei tief. Im Jahr 2026 braucht man sich bei den TV-Närren diese Gedanken nicht machen, denn die Übertragung ging an das «Mainz bleibt Mainz, wie es sing und lacht» bereits in der ersten Betrachtung exzellent.



Die Gesamtreichweite der gestrigen Primetime-Übertragung lag mit im Schnitt 4,35 Millionen Zuschauer bei einem stolzen Marktanteil von 21,7 Prozent, besser lief es zuletzt 2019 mit 22,7 Prozent. Womöglich hat damit auch Christina Grom zu tun, denn erstmals in der Geschichte der Veranstaltung ging das Amt des Protokollers an eine Frau. Das erreichte neben der schönen Gesamtreichweite außerdem 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit dieser jungen Reichweite kann sich das ZDF über einen Marktanteil von 11,3 Prozent freuen, was tatsächlich der beste Marktanteil der Veranstaltung in dieser Sparte seit Beginn der detaillierten Aufzeichnungen 2007 ist.



