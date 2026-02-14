«Spider-Noir»: Prime Video zeigt mit Infos zur Serie

US-Fernsehen

Die Live-Action-Adaption des Marvel-Comics startet im Frühjahr 2026 zunächst bei MGM+ und anschließend weltweit bei Prime Video.

Prime Video hat erste Informationen zur neuen Serieveröffentlicht, in der Nicolas Cage erstmals eine Hauptrolle in einer Fernsehproduktion übernimmt. Produziert wird das Format von Sony Pictures Television exklusiv für MGM+ und Prime Video. In den USA feiert die Serie zunächst ihre Premiere beim linearen MGM+-Sender, bevor sie bei Prime Video abrufbar ist.Besonders ist auch das visuelle Konzept: «Spider-Noir» wird in zwei Versionen verfügbar sein  in Authentic Black & White sowie in True-Hue Full Color. Damit können Zuschauer selbst entscheiden, ob sie das düstere Noir-Abenteuer im klassischen Schwarz-Weiß-Look oder in kolorierter Fassung erleben möchten. Die Serie basiert auf dem Marvel-Comic «Spider-Man Noir» und verlegt die Geschichte ins New York der 1930er-Jahre.Im Mittelpunkt steht Ben Reilly (Nicolas Cage), einst als Superheld The Spider bekannt. Nach einer persönlichen Tragödie hat er sein Alter Ego abgelegt und arbeitet als abgehalfterter Privatdetektiv. Erst ein außergewöhnlicher Fall zwingt ihn dazu, wieder in die Rolle des maskierten Helden zu schlüpfen. Unterstützt wird er unter anderem vom ehrgeizigen Journalisten Robbie Robertson (Lamorne Morris), der Nachtclub-Sängerin Cat Hardy (Li Jun Li) und seiner loyalen Sekretärin Janet (Karen Rodriguez).Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Jack Huston und Brendan Gleeson. Hinter der Kamera stehen Oren Uziel und Steve Lightfoot als Co-Showrunner und Executive Producer. Die ersten beiden Episoden inszenierte Harry Bradbeer. Entwickelt wurde die Serie unter anderem von Phil Lord, Christopher Miller und Amy Pascal, die bereits für die Animationsfilme rund um das Spider-Verse verantwortlich zeichneten.