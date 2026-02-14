TV-News

«Im toten Winkel» im KinoFestival im Ersten

von

Das vielfach ausgezeichnete Drama von Ayşe Polat ist am späten Sonntagabend im Ersten zu sehen.

Im Rahmen des KinoFestival im Ersten zeigt Das Erste am Sonntag, 15. März 2026, um 23.35 Uhr den Spielfilm «Im toten Winkel». Der deutsche Mystery- und Politthriller aus dem Jahr 2023 ist bereits ab dem 8. März in der ARD Mediathek abrufbar. Der Film von Ayşe Polat schildert in drei Kapiteln und aus wechselnden Perspektiven die rätselhaften Ereignisse rund um ein deutsches Filmteam im Nordosten der Türkei.

Im Zentrum steht ein kurdisches Dorf, in dem eine Frau seit Jahrzehnten um ihren verschwundenen Sohn trauert. Als Visionen, Überwachung und Gewalt ineinandergreifen, entwickelt sich eine zunehmend bedrohliche Dynamik, die mehrere Schicksale miteinander verknüpft.

In den Hauptrollen sind Katja Bürkle, Ahmet Varlı, Çağla Yurga und Aybi Era zu sehen. Der Film verbindet Politthriller, Mystery-Elemente und gesellschaftliche Analyse und thematisiert Verlust, Verdrängung sowie generationenübergreifende Traumata. Der Titel verweist dabei bewusst auf einen blinden Fleck in der Geschichte, der sich der offenen Aufarbeitung entzieht. «Im toten Winkel» feierte seine Premiere auf der Berlinale 2023 in der Sektion Encounters und wurde national wie international vielfach ausgezeichnet, unter anderem beim Deutschen Filmpreis sowie mit dem Preis der deutschen Filmkritik für das Drehbuch.

Kurz-URL: qmde.de/168962
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Dear Killer Nannies»: Hulu zeigt ersten Teaser zur Escobar-Serienächster Artikel«Punkt 12» holt mit Ofarim nur leicht erhöhten Anteil
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Spider-Noir»: Prime Video zeigt mit Infos zur Serie

Die Live-Action-Adaption des Marvel-Comics startet im Frühjahr 2026 zunächst bei MGM+ und anschließend weltweit bei Prime Video.

«37°» über Altersdiskriminierung: Zu jung fürs Abstellgleis

Das ZDF-Format begleitet Menschen, die sich gegen Benachteiligung im Arbeitsleben und Alltag wehren.

«Celebrity Jeopardy! All Stars»: ABC verschiebt Starttermin um zwei Wochen

Das Promi-Quiz «Celebrity Jeopardy! All Stars» startet nun am 13. März zur Primetime bei ABC und ist einen Tag später bei Hulu abrufbar.

«Traumschiff» zieht es Ostern nach Island

Der Fall sein wird dies Anfang April - bereits zuvor kann die Folge schon im März gestreamt werden.

«Die Pfefferkörner» starten mit Staffel 22 im Ersten

Zum Auftakt der neuen Staffel zeigt Das Erste gleich zwei neue Folgen der beliebten Kinder-Krimiserie  mit Cyber-Challenges und Sabotage im Fokus.

Wintersport-Nonstop: «Sportschau» setzt XXL-Programm am 15. März fort

Auch am Sonntag dominiert Wintersport das Programm im Ersten  mit Paralympics, Weltcups und Biathlon.

3sat bringt Reihe «DocuMe» zurück

Teil werden sein eine Weltmeisterin im Speerfischen, eine Bäuerin, die mit geretteten Tieren zusammenlebt, sowie eine russische Künstlerin auf der Suche nach dem Glück in Paris.

«Buchzeit» von der Leipziger Buchmesse: Vier Romane, große Themen

Das 3sat-Literaturformat meldet sich am Sonntagabend mit einer neuen Ausgabe direkt von der Leipziger Buchmesse.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «37°» über Altersdiskriminierung: Zu jung fürs Abstellgleis TV-News «Buchzeit» von der Leipziger Buchmesse: Vier Romane, große Themen TV-News Wintersport-Nonstop: «Sportschau» setzt XXL-Programm am 15. März fort TV-News «sportstudio live»: Skisprung-Finale aus Planica TV-News Das Erste zeigt Hawaii von seiner besten Seite TV-News «Der Beschützer» kehrt mit neuem Fall zur Primetime zurück TV-News «Die Pfefferkörner» starten mit Staffel 22 im Ersten

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung