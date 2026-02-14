«Im toten Winkel» im KinoFestival im Ersten

Im Rahmen des KinoFestival im Ersten zeigt Das Erste am Sonntag, 15. März 2026, um 23.35 Uhr den Spielfilm «Im toten Winkel». Der deutsche Mystery- und Politthriller aus dem Jahr 2023 ist bereits ab dem 8. März in der ARD Mediathek abrufbar. Der Film von Ayşe Polat schildert in drei Kapiteln und aus wechselnden Perspektiven die rätselhaften Ereignisse rund um ein deutsches Filmteam im Nordosten der Türkei.
Im Zentrum steht ein kurdisches Dorf, in dem eine Frau seit Jahrzehnten um ihren verschwundenen Sohn trauert. Als Visionen, Überwachung und Gewalt ineinandergreifen, entwickelt sich eine zunehmend bedrohliche Dynamik, die mehrere Schicksale miteinander verknüpft.
In den Hauptrollen sind Katja Bürkle, Ahmet Varlı, Çağla Yurga und Aybi Era zu sehen. Der Film verbindet Politthriller, Mystery-Elemente und gesellschaftliche Analyse und thematisiert Verlust, Verdrängung sowie generationenübergreifende Traumata. Der Titel verweist dabei bewusst auf einen blinden Fleck in der Geschichte, der sich der offenen Aufarbeitung entzieht. «Im toten Winkel» feierte seine Premiere auf der Berlinale 2023 in der Sektion Encounters und wurde national wie international vielfach ausgezeichnet, unter anderem beim Deutschen Filmpreis sowie mit dem Preis der deutschen Filmkritik für das Drehbuch.
