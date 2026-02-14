Werner Herzogs «Ghost Elephants»: NatGeo kündigt Kinostart an

Der von Werner Herzog inszenierte, geschriebene und selbst erzählte Film «Ghost Elephants» begleitet National-Geographic-Explorer Steve Boyes auf einer außergewöhnlichen Expedition in die nebelverhangenen Highlands Angolas. Im Mittelpunkt steht die Suche nach den sagenumwobenen Geisterelefanten von Lisima mutmaßlichen Nachfahren der größten jemals dokumentierten Landtiere. Boyes arbeitet dabei mit einigen der letzten KhoiSan-Meistertracker zusammen, um ein Tier aufzuspüren, das lange als Mythos galt.
«Ghost Elephants» feierte seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig, wo Herzog mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. In Nordamerika startet der Dokumentarfilm am 27. Februar in ausgewählten Kinos. Bereits am 26. Februar veranstaltet Verleihpartner Abramorama ein landesweites Simulcast-Event mit Live-Q&A mit Herzog und Boyes. Die Fernsehpremiere erfolgt am 7. März um auf National Geographic, ehe der Film ab dem 8. März bei Disney+ und Hulu abrufbar ist.
Produziert wurde das Projekt von Sobey Road Entertainment, The Roots Production Service und Skellig Rock, Inc. Begleitend erscheint am 3. März das Coffee-Table-Buch Okavango and the Source of Life von Steve Boyes, das die Expedition mit Fotografien, Kartenmaterial und persönlichen Notizen vertieft. Mit seiner poetischen Handschrift erzählt Herzog eine Geschichte über Überleben, Naturwissen und den Versuch, verlorene Welten im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne neu zu entdecken.
