Kino-News

Sky veröffentlicht Trailer zu «Fuze»

von

Der Sky-Originalfilm von Regisseur David Mackenzie startet am 3. April 2026 in den britischen Kinos.

Sky hat den offiziellen Trailer zu seinem neuen Originalfilm «Fuze» veröffentlicht. Der Heist-Thriller feierte zuvor seine Premiere beim Toronto International Film Festival und kommt am 3. April 2026 als Sky Original in die britischen Kinos. Inszeniert wurde der Film von David Mackenzie, der unter anderem für «Hell or High Water» und «Outlaw King» bekannt ist. Gedreht wurde «Fuze» vollständig in London, das zugleich zum zentralen Schauplatz der Handlung wird. In den Hauptrollen sind Aaron Taylor-Johnson und Theo James zu sehen. Ergänzt wird der prominent besetzte Cast durch Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington und Saffron Hocking.

Im Zentrum der Geschichte steht der Fund einer nicht detonierten Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer Londoner Baustelle. Während die Stadt evakuiert wird und Bombenentschärfer Major Will Tranter (Taylor-Johnson) gemeinsam mit Polizeichefin Zuzana Greenfield (Mbatha-Raw) versucht, die Lage unter Kontrolle zu bringen, nutzt eine Gruppe um den Diamantenexperten Karalis (James) das Chaos für einen waghalsigen Juwelenraub. «Fuze» verbindet Bombenthriller, Präzisions-Heist und Großstadtpanik zu einem Szenario, in dem Loyalitäten verschwimmen und nichts so ist, wie es zunächst scheint.

Produziert wurde der Film von Sébastien Raybaud und Callum Grant für Anton sowie von David Mackenzie und Gillian Berrie für Sigma Films. Mit «Fuze» setzt Sky erneut auf ein internationales Kinoprojekt mit Starbesetzung, das Actionkino und klassische Genre-Elemente in einem zeitgenössischen Setting zusammenführt.



Kurz-URL: qmde.de/168737
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelNetflix beendet «Turn of the Tide» am 10. Aprilnächster ArtikelSky und RTL sichern sich neue True-Crime-Doku aus der «MOB»-Reihe
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Gaias Schrei nach Hilfe» startet am 22. März

Die dreiteilige Dokumentation über den rätselhaften Tod der 19-jährigen Gaia Pope-Sutherland läuft ab Sonntag, 22. März, ab 20:15 Uhr erstmals im deutschen Fernsehen.

Verflixter Termin: Schönemann unter Vorjahreswerten

Weil Das Erste «Nord bei Nordwest» gegen den RTL-Dschungel laufen lässt, fallen die Reichweiten verhältnismäßig mau aus. Bei «extra 3» war Maxi Schafroth in Grönland zu sehen.

Neue «Zog»-Serie enthüllt prominente Stimmen für BBC-Kinderabenteuer

Die CG-Animationsserie nach den Büchern von Julia Donaldson und Axel Scheffler startet im Frühjahr bei CBeebies und BBC iPlayer.

POLITICO startet neuen Newsletter zu KI

Ab dem 14. April liefert «POLITICO Pro Technologie» werktäglich ab 6.00 Uhr exklusive Analysen und Einblicke für Entscheiderinnen und Entscheider.

Stefan Raab verscherzt es sich mit Pufpaff

In dieser Woche müssen sich Mario Thunert und Fabian Riedner ein weiteres Mal über den Moderator von «Die Stefan Raab Show» unterhalten.

«Extra 3»-Jubiläum: Neues Studio und neue Cast-Mitglieder

Hinzu kommen Newcomer wie Florentine Osche und Kawus Kalantar. Darüber hinaus erhalten Studio und Design ein Refresh.

Netflix beendet «Turn of the Tide» am 10. April

Die dritte Staffel bildet das große Finale des international erfolgreichen Dramas und erscheint weltweit bei Netflix.

Eishockey-Auftakt mit mauen Werten

Der Nachmittag lag einmal mehr in der Hand des ZDF. Über zweieinhalb Millionen Menschen sahen auch noch «Die Rosenheim-Cops» aus dem Jahr 2015.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Kino-News Dokumentarfilm über Whoopi Goldberg in Arbeit Kino-News Dreharbeiten zur Verfilmung von «Superbusen» gestartet Kino-News Netflix bestätigt Fortsetzung von «KPop Demon Hunters» Kino-News Robert Thalheim dreht Neo-Western «Dont Be a Stranger» Kino-News Netflix kauft KI-Firma von Ben Affleck Kino-News Ben Affleck und Matt Damon schließen First-Look-Deal mit Netflix Kino-News Disney+ zeigt Disney-Songs erstmals in Gebärdensprache

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung