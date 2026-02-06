Sky veröffentlicht Trailer zu «Fuze»

Sky hat den offiziellen Trailer zu seinem neuen Originalfilm «Fuze» veröffentlicht. Der Heist-Thriller feierte zuvor seine Premiere beim Toronto International Film Festival und kommt am 3. April 2026 als Sky Original in die britischen Kinos. Inszeniert wurde der Film von David Mackenzie, der unter anderem für «Hell or High Water» und «Outlaw King» bekannt ist. Gedreht wurde «Fuze» vollständig in London, das zugleich zum zentralen Schauplatz der Handlung wird. In den Hauptrollen sind Aaron Taylor-Johnson und Theo James zu sehen. Ergänzt wird der prominent besetzte Cast durch Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington und Saffron Hocking.
Im Zentrum der Geschichte steht der Fund einer nicht detonierten Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer Londoner Baustelle. Während die Stadt evakuiert wird und Bombenentschärfer Major Will Tranter (Taylor-Johnson) gemeinsam mit Polizeichefin Zuzana Greenfield (Mbatha-Raw) versucht, die Lage unter Kontrolle zu bringen, nutzt eine Gruppe um den Diamantenexperten Karalis (James) das Chaos für einen waghalsigen Juwelenraub. «Fuze» verbindet Bombenthriller, Präzisions-Heist und Großstadtpanik zu einem Szenario, in dem Loyalitäten verschwimmen und nichts so ist, wie es zunächst scheint.
Produziert wurde der Film von Sébastien Raybaud und Callum Grant für Anton sowie von David Mackenzie und Gillian Berrie für Sigma Films. Mit «Fuze» setzt Sky erneut auf ein internationales Kinoprojekt mit Starbesetzung, das Actionkino und klassische Genre-Elemente in einem zeitgenössischen Setting zusammenführt.
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