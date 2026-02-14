US-Fernsehen

«Chris Fleming: Live at the Palace»: HBO zeigt erstes Stand-up-Special des US-Comedians Ende Februar

Der US-Komiker Chris Fleming feiert mit «Chris Fleming: Live at the Palace» am 27. Februar sein Debüt bei HBO.

Der US-Pay-TV-Sender HBO setzt Ende Februar auf frische Stand-up-Kost: Am Freitag, den 27. Februar, feiert das Comedy-Special «Chris Fleming: Live at the Palace» um 22:00 Uhr Premiere. Parallel wird das Programm auch auf dem Streamingdienst HBO Max verfügbar sein. Für Fleming ist es der erste Auftritt in einem eigenen Special für den Sender  und damit ein weiterer Karriereschritt für den vielfach ausgezeichneten Comedian.

Aufgezeichnet wurde das Programm im Cadillac Palace Theatre in Chicago. Fleming präsentiert darin eine temporeiche Stunde, die klassische Alltagsbeobachtungen mit exzentrischer Körperlichkeit verbindet. Themen reichen von Supermarktketten wie Trader Joes über Oreo-Kekse und NPR bis hin zu Hunderassen. Dabei springt der Comedian mühelos zwischen pointierten Betrachtungen über Männlichkeit, absurden Bildern wie Conga-Linien und sogar musikalischen Einlagen. HBO verspricht eine erfrischende und laut lachende Comedy-Stunde, die durch Flemings physische Präsenz und tänzerische Elemente zusätzlich an Dynamik gewinnt.

Chris Fleming selbst kommentierte sein HBO-Debüt mit gewohnt ironischem Unterton: Ich erkläre hiermit, dass mein erstes HBO-Special bald für euch verfügbar sein wird  bitte genießt es und tanzt gerne mit. Danke und danke HBO! Auch seitens des Senders zeigt man sich begeistert. Nina Rosenstein, Executive Vice President für HBO Programming, Late Night & Specials, hebt vor allem die Präzision seiner Witze und seine beinahe akrobatische Körpersprache hervor. Wer Fleming einmal gesehen habe, finde nur schwer Vergleichbares  seine Arbeit gleiche einer Masterclass der Comedy.

Verantwortlich für «Chris Fleming: Live at the Palace» zeichnet Fleming selbst als Autor und Performer. Zu den Executive Producern zählen neben ihm Alex Bach, Daniel Powell, Molly Mandel, Olivia Doud sowie die bekannten Comedy-Größen Conan OBrien und Jeff Ross. Regie führte Bill Benz.



