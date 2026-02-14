TV-News

Wintersport-Nonstop: «Sportschau» setzt XXL-Programm am 15. März fort

von

Auch am Sonntag dominiert Wintersport das Programm im Ersten  mit Paralympics, Weltcups und Biathlon.

Nach dem umfangreichen Sporttag am Samstag geht es am Sonntag, 15. März, nahtlos weiter: Das Erste zeigt ab 9.00 Uhr eine weitere ausgedehnte Ausgabe der «Sportschau» mit Live-Übertragungen und Zusammenfassungen aus mehreren Wintersportarten. Im Mittelpunkt stehen erneut die Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026. Bereits am Vormittag werden die Slalom-Wettbewerbe der Männer im Para-Ski-Alpin sowie die 20-Kilometer-Rennen im Para-Langlauf der Frauen und Männer gezeigt. Damit zieht sich die paralympische Berichterstattung wie ein roter Faden durch den gesamten Sendetag.

Parallel dazu bündelt die ARD zahlreiche Weltcup-Entscheidungen. Aus Åre kommt der Slalom der Frauen mit beiden Läufen, aus Courchevel der Super-G der Männer. Hinzu kommen der Snowboardcross-Weltcup aus dem Montafon sowie Wettbewerbe der Nordischen Kombination und das Skispringen aus Oslo  sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.

Auch der Biathlon spielt eine zentrale Rolle im Programm. Am frühen Nachmittag stehen zunächst die Single-Mixed-Staffel, später die klassische Mixed-Staffel aus Otepää auf dem Sendeplan. Damit sind alle großen Wintersportdisziplinen an einem Tag im linearen Programm vertreten. Mit dem dichten Ablauf bis in den frühen Abend hinein  inklusive zweitem Slalom-Lauf im Para-Ski-Alpin und mehreren Skisprung-Durchgängen.

