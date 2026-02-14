Wintersport-Nonstop: «Sportschau» setzt XXL-Programm am 15. März fort

Nach dem umfangreichen Sporttag am Samstag geht es am Sonntag, 15. März, nahtlos weiter: Das Erste zeigt ab 9.00 Uhr eine weitere ausgedehnte Ausgabe der «Sportschau» mit Live-Übertragungen und Zusammenfassungen aus mehreren Wintersportarten. Im Mittelpunkt stehen erneut die Paralympische Winterspiele Mailand Cortina 2026. Bereits am Vormittag werden die Slalom-Wettbewerbe der Männer im Para-Ski-Alpin sowie die 20-Kilometer-Rennen im Para-Langlauf der Frauen und Männer gezeigt. Damit zieht sich die paralympische Berichterstattung wie ein roter Faden durch den gesamten Sendetag.
Parallel dazu bündelt die ARD zahlreiche Weltcup-Entscheidungen. Aus Åre kommt der Slalom der Frauen mit beiden Läufen, aus Courchevel der Super-G der Männer. Hinzu kommen der Snowboardcross-Weltcup aus dem Montafon sowie Wettbewerbe der Nordischen Kombination und das Skispringen aus Oslo sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.
Auch der Biathlon spielt eine zentrale Rolle im Programm. Am frühen Nachmittag stehen zunächst die Single-Mixed-Staffel, später die klassische Mixed-Staffel aus Otepää auf dem Sendeplan. Damit sind alle großen Wintersportdisziplinen an einem Tag im linearen Programm vertreten. Mit dem dichten Ablauf bis in den frühen Abend hinein inklusive zweitem Slalom-Lauf im Para-Ski-Alpin und mehreren Skisprung-Durchgängen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel