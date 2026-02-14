«Die Pfefferkörner» starten mit Staffel 22 im Ersten

TV-News

Zum Auftakt der neuen Staffel zeigt Das Erste gleich zwei neue Folgen der beliebten Kinder-Krimiserie  mit Cyber-Challenges und Sabotage im Fokus.

Am Morgen des 21. März 2026 fällt im Ersten der Startschuss für die 22. Staffel von. Um 08:55 Uhr läuft mit Tick Tack die erste neue Episode, direkt gefolgt von der zweiten Folge Vertrauensfrage um 09:20 Uhr. Die 2025 produzierte Staffel knüpft thematisch an aktuelle Problemlagen an und verbindet klassische Detektivarbeit mit zeitgemäßen Konflikten.In Tick Tack wird Taara bei einem Unfall in der Schule verletzt, ihr Wettbewerbsbeitrag zerstört, zudem ist die schuleigene Werkstatt verwüstet worden. Schnell wird klar: Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Die Pfefferkörner stoßen auf eine Serie von Vandalismusakten, hinter denen zunächst ein schüchterner Fünftklässler zu stecken scheint. Doch bald zeigt sich, dass dieser selbst unter Druck steht  an der Schule kursieren Drohnachrichten, die ausgewählte Kinder zu gefährlichen Challenges zwingen. Der Fall entwickelt sich zu einer größeren Bedrohung, bei der Manipulation und Angst im Zentrum stehen.Die zweite Folge Vertrauensfrage verlagert den Schauplatz in Faribas Lagerhalle. Eine manipulierte Sprinkleranlage verursacht dort einen massiven Wasserschaden mit existenziellen Folgen. Ein scheinbar hilfsbereiter Kollege bietet Unterstützung an, doch Taara misstraut der offiziellen Version eines technischen Defekts. Die Ermittlungen legen nahe, dass hinter dem Schaden mehr steckt als persönliche Rache  und dass in den zwischengelagerten Kisten womöglich nicht nur harmlose Werkzeuge verborgen sind.Zum festen Ensemble der neuen Staffel gehören weiterhin Josefine Maxima als Taara Moreau, Tibet Held als Jules Moreau, Ida Carlo, Mathieu Noel und Noah Lusander. Die Drehbücher stammen von Julia Thürnagel, Regie führte Philipp Scholz. Mit den ersten beiden Episoden setzt Staffel 22 auf eine Mischung aus Alltagsnähe, Spannung und klaren Botschaften  und zeigt, dass «Die Pfefferkörner» auch nach mehr als zwei Jahrzehnten nichts von ihrer Relevanz eingebüßt haben.