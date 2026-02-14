TV-News

«sportstudio live»: Skisprung-Finale aus Planica

Das ZDF zeigt am Freitagnachmittag das Skifliegen der Männer und ordnet eine Wintersaison ein, in der für das deutsche Team noch Luft nach oben blieb.

Auch am Freitag, dem 27. März 2026, ist das ZDF ab 15:05 Uhr mit «sportstudio live» vom Weltcup-Finale im Skispringen dabei. Aus Planica in Slowenien überträgt der Sender den ersten Durchgang im Skifliegen der Männer live. Stefan Bier kommentiert, Lena Kesting moderiert und Severin Freund ist als Experte dabei. Unterbrochen wird der Nachmittag um 15:50 Uhr von «heute Xpress», bevor es nahtlos weitergeht.

Gegen 15:55 Uhr rückt kurzzeitig der Eiskunstlauf in den Fokus: Gezeigt wird eine Zusammenfassung der Kür der Paare von der Weltmeisterschaft in Prag. Ab etwa 16:00 Uhr kehrt das ZDF dann nach Planica zurück und überträgt auch den zweiten Durchgang im Skifliegen der Männer live. Damit setzt der Sender zum Saisonabschluss noch einmal auf eine der spektakulärsten Disziplinen im Wintersport.

Sportlich blickt der Skisprung-Winter auf eine gemischte Bilanz zurück  vor allem aus deutscher Sicht. Bei allen vier Stationen der Vierschanzentournee blieb das DSV-Team ohne Podestplätze, die ganz großen Ausrufezeichen wollten ausbleiben. Konstanz und Spitzenleistungen wechselten sich ab, echte Titelambitionen ließen sich jedoch nur phasenweise erkennen. Trotzdem ist die Saison noch nicht abgeschrieben. Gerade das Skifliegen bietet immer wieder Raum für Überraschungen, und Planica gilt traditionell als Ort, an dem sich Kräfteverhältnisse verschieben können.

Abseits des linearen Programms erweitert das ZDF sein Angebot digital: Ab 18:00 Uhr zeigt sportstudio.de die Kür der Frauen von der Eiskunstlauf-WM in Prag im Livestream, kommentiert von Petra Bindl.

