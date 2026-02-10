Letzte Klappe für «TANIA»: Historischer Agententhriller über Tamara Bunke

In Las Palmas auf Gran Canaria ist in der vergangenen Woche die letzte Klappe für den Kinofilm TANIA gefallen. Regisseur Elmar Fischer realisierte das Projekt als langjähriges Herzensanliegen, gedreht wurde zuvor bereits in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Südtirol. Den deutschen Kinostart übernimmt der Verleih Weltkino, Sendepartner ist der WDR.
Im Mittelpunkt des Films steht die wahre Geschichte von Tamara Bunke, bekannt unter ihrem Kampfnamen Tania. Die ostdeutsche Revolutionärin ging Anfang der 1960er-Jahre nach Kuba, um an der Seite von Che Guevara für die Befreiung Südamerikas zu kämpfen. Fischer erzählt ihr Leben als historischen Agententhriller vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und zugleich als Porträt einer jungen Frau, die sich in einer politisch wie gesellschaftlich männlich dominierten Welt behaupten muss.
Die Hauptrolle der Tamara Bunke übernimmt Mercedes Müller. In weiteren Rollen sind unter anderem Claudia Michelsen, Ronald Zehrfeld, Hanno Koffler und Moritz Führmann zu sehen. Che Guevara wird vom argentinischen Schauspieler Alberto Ammann verkörpert, der international unter anderem durch «Narcos» bekannt wurde.
Produziert wird «TANIA» von Fritjof Hohagen mit seiner Firma near future films gemeinsam mit Produzentin Nicole Swidler. Das Drehbuch stammt von Tobias Stille, Elmar Fischer und Thomas Brussig. Das Projekt entstand als internationale Koproduktion mit Partnern aus Spanien und Deutschland und wurde von mehreren Filmförderungen unterstützt, darunter das Medienboard Berlin-Brandenburg, die Film- und Medienstiftung NRW sowie der Deutsche Filmförderfonds.
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