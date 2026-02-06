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Florian Froschmayer dreht Seelsorge-Film mit Julia Jäger

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Das unabhängige Kinoprojekt trägt den Titel «Nacht», weil die Hauptfigur bei einem Sorgentelefon arbeitet.

Regisseur Florian Froschmayer (Bild oben) hat am 6. Februar die Dreharbeiten zu seinem dritten Kinospielfilm «Nacht» abgeschlossen. Froschmayer produziert selbst mit seiner Produktionsfirma Stay Curious Media GmbH. Das Drehbuch zu dem Film stammt von Autor Sathyan Ramesh, mit dem der Regisseur bereits für die TV-Filme «Süsser September» (2015) und «Schlaflos in Portugal» (2021) (beide Degeto) zusammengearbeitet hat.

Als Hauptdarstellerin tritt die aus zahlreichen TV-Krimis bekannte Julia Jäger auf. Sie spielt Eva, die ehrenamtlich bei einem Sorgentelefon arbeitet. In einer einzigen Nacht versucht Eva, einem fremden Mann (Jan-Gregor Kremp) beizustehen, der nicht allein sterben möchte. Was als Versuch beginnt, einen Fremden zu retten, entwickelt sich zu einer Liebesgeschichte zweier Menschen, die sich nie sehen.

Am Ende zu erwähnen lohnt, dass «Nacht» ein von Florian Froschmayer unabhängig produzierter Kinofilm ist. In weiteren Rollen sind übrigens Oliver Mommsen, Lea Freund, Carina Wiese, Natascha Weintzendorf, Leonardo Can sowie Victoria Sturm und Tilo Schmitz zu sehen und zu hören.

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