US-Fernsehen

CNN bringt Timothée Chalamet und Matthew McConaughey zusammen

von

Ein gemeinsames Town-Hall-Event mit Timothée Chalamet und Matthew McConaughey läuft am 21. Februar zur Primetime bei CNN und im Stream.

CNN und das Branchenmagazin Variety setzen ihre Zusammenarbeit fort und kündigen ein besonderes Gesprächsformat an: «A CNN & Variety Town Hall Event: Timothée Chalamet and Matthew McConaughey» wird am Samstag, den 21. Februar, um 19:00 Uhr auf CNN ausgestrahlt. Parallel steht die Veranstaltung Live-Abonnenten des hauseigenen Streamingangebots zur Verfügung.

Aufgezeichnet wurde das Event vor einem Live-Publikum aus Studierenden am Moody College of Communication der University of Texas at Austin. Im Mittelpunkt steht ein ausführliches Gespräch über Schauspielkunst, Rollenwahl und kreative Prozesse. Neben persönlichen Einblicken in ihre Karriere beantworten Timothée Chalamet und Matthew McConaughey auch Fragen aus dem studentischen Publikum. McConaughey unterrichtet seit 2015 selbst Filmkurse an der Universität.

Beide Darsteller zählen derzeit zu den profiliertesten Namen Hollywoods. McConaughey gewann den Oscar für seine Darstellung des Ron Woodroof in «Dallas Buyers Club» und ist aktuell in «The Lost Bus» bei Apple TV+ zu sehen. Chalamet machte unter anderem mit «Call Me by Your Name», «Dune» und «A Complete Unknown» auf sich aufmerksam und erhielt jüngst seine dritte Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle in «Marty Supreme». Eine besondere Verbindung teilen die beiden seit ihrer Zusammenarbeit als Vater und Sohn in «Interstellar».

Amy Entelis, Executive Vice President of Talent bei CNN, betonte die Bedeutung der Kooperation mit Variety und sprach von einem Masterclass-Moment für das Publikum. Auch Variety-Co-Chefredakteur Ramin Setoodeh verwies auf die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Marken, zuletzt im Rahmen der mehrfach ausgezeichneten Gesprächsreihe «Actors on Actors», deren 23. Staffel im Streamingangebot von CNN debütierte.

