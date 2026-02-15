«Dein buch»: Die Leipziger Buchmesse findet spät auch im ZDF statt

Die Leipziger Buchmesse 2026 bekommt auch im Fernsehen wieder einen prominenten Platz allerdings mit klarer Arbeitsteilung. 3sat zeigt am Sonntag, 22. März, ab 11:25 Uhr «dein buch Das Beste von der Leipziger Buchmesse 2026» in Erstausstrahlung, moderiert von Katty Salié und Yara Hoffmann. Im ZDF ist die Sendung erst in der Nacht um 00:40 Uhr zu sehen flankiert von einer einjährigen Verfügbarkeit in der Mediathek.
Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse. An vier Tagen treffen dort fast 70 Autorinnen und Autoren aus Sachbuch und Belletristik auf Moderatorinnen und Moderatoren der beteiligten Sender. Darunter befinden sich auch die Preisträgerinnen und Preisträger des Preises der Leipziger Buchmesse sowie des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung.
Literarisch reicht die Bandbreite von großen Namen bis zu aktuellen Stimmen der Gegenwartsliteratur. Autoren wie Bodo Kirchhoff und Lukas Rietzschel diskutieren ihre neuen Romane, während Denis Scheck seinen persönlichen Literaturkanon vorstellt. In weiteren Gesprächen kommen unter anderem Peggy Mädler und Judith Hermann zu Wort. Zuschauerinnen und Zuschauer des «Literarischen Quartetts» sind zudem live in Diskussionen mit Thea Dorn eingebunden. Während 3sat die Leipziger Buchmesse auch darüber hinaus umfangreich begleitet etwa mit «Buchzeit» am Sonntagabend und einem Thementag mit Literaturverfilmungen bleibt das ZDF bei der Wiederholung im Nachtprogramm.
