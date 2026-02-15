Quotennews

VOX-Seeger mit grauer Wiederholung  zweite Liga passabel

Mario Thunert von 15. Februar 2026, 09:06 Uhr

Am VOX-Vorabend sah es nicht sonderlich berauschend aus. Bei Nitro schnitt Zweitliga-Fußball immerhin recht ordentlich ab.

Beim Fernsehsender «Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein». Los gings vor einigen Wochen noch mit neuen Folgen auf dem gelernten Sendeplatz, eben um 19:10 Uhr. Im Verlauf ergaben sich annehmbare bis passable Größenordnungen um sechs und sieben Prozent in der Zielgruppe, die allerdings vor zwei Woche auf 4,4 Prozent wegbrachen.



An diesem Samstag-Vorabend war der Anteil durch 0,16 Millionen zu 5,1 Prozent zwar wieder etwas erhöht, allerdings lag das Interesse damit weiter unter dem eh schon dürftigen VOX-Schnitt. Insgesamt lagen Seeger und Co. bei zumindest halbwegs mäßigen 4,3 Prozent durch 0,87 Millionen. Der Kölner Sender wird wohl auf Steigerungen mit bald anlaufendem neuen Stoff hoffen.



NITRO in der Sparte übertrug zur Primetime übrigens die Partie der Dresdner gegen Elversberg innerhalb der «2. Bundesliga». Mitfiebern wollten ab 21.00 Uhr im Schnitt 0,13 Millionen 14-49-Jährige - ein ordentlicher Marktanteil in Höhe 3,6 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins. Beim Gesamtpublikum kamen zunächst nur dünne 1,5 Prozent bei 0,35 Millionen zusammen. 14-49-Jährige waren schließlich zu einer sehr beständigen Zielgruppen-Reichweite von 0,13 in Hälfte zwei dabei, die der Dynamo-Niederlage zur späteren Zeit anhaltend zufriedenstellende 3,5 Prozent für Sparten-Verhältnisse einbrachten. Insgesamt kraxelte die Partie im Verlauf auf akzeptable 2,5 Prozent durch 0,50 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

