ZDF zeigt «Eternal» und «Your Lucky Day»

In der Nacht zu Donnerstag, 26. März 2026, setzt das ZDF auf späte Premierenplätze und zeigt zwei Free-TV-Erstausstrahlungen nacheinander. Den Auftakt macht um 00:45 Uhr das skandinavische Drama «Eternal», gefolgt vom US-Thriller «Your Lucky Day» um 02:20 Uhr. Beide Filme sind zudem zeitlich befristet in der ZDFmediathek abrufbar.
«Eternal» erzählt eine melancholische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der eskalierenden Klimakrise. Der junge Forscher Elias entscheidet sich aus Verantwortung gegen eine gemeinsame Zukunft mit Anita eine Wahl, die ihn Jahre später einholt. Während einer gefährlichen Mission zur Schließung einer Erdspalte wird Elias von Visionen eines möglichen gemeinsamen Lebens verfolgt. Als er Anita erneut begegnet, versucht er verzweifelt, das wiederherzustellen, was nie Wirklichkeit werden durfte. Regisseur Ulaa Salim inszeniert den Film als Mischung aus Science-Fiction, Liebesdrama und existenzieller Fragestellung. In den Hauptrollen sind Simon Sears und Nanna Øland Fabricius zu sehen.
Noch später in der Nacht folgt mit «Your Lucky Day» ein deutlich härterer Ton. Der Thriller dreht sich um den Kleinkriminellen Sterling, der in einem Kiosk spontan versucht, einem Lottogewinner das Los mit einem Jackpot von 156 Millionen Dollar abzunehmen. Die Situation eskaliert, als ein Polizist eingreift und es zu tödlichen Schüssen kommt. Sterling nimmt mehrere Menschen als Geiseln, ist jedoch kein kaltblütiger Killer und auf ihre Hilfe angewiesen, um zu entkommen. Der Film entwickelt daraus ein moralisch aufgeladenes Kammerspiel über Gier, Angst und Vertrauen. Besonders im Fokus steht Hauptdarsteller Angus Cloud, der durch die Serie «Euphoria» bekannt wurde und 2023 im Alter von nur 25 Jahren verstarb. «Your Lucky Day» gehört zu seinen letzten Kinoproduktionen.
