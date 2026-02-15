TV-News

«Smart Shopper» verschwindet im Nachtprogramm des ZDF

von

Mit zwei neuen Folgen rutscht das Verbraucherformat mit Uke Bosse in der Nacht auf Mittwoch auf wenig prominente Sendeplätze.

Still und leise platziert das ZDF sein Verbraucherformat «Smart Shopper» tief im Nachtprogramm. In der Nacht auf Mittwoch, 25. März 2026, laufen gleich zwei neue Ausgaben  um 01:30 Uhr und um 02:15 Uhr. Damit bleiben die neuen Tests zwar im linearen Programm, dürften aber nur ein sehr kleines Publikum erreichen.

Um 01:30 Uhr steht zunächst Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest auf dem Plan. Moderator Uke Bosse nimmt darin Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills unter die Lupe und stellt die ikonische Weber-Kugelgrill-Ikone günstigeren Alternativen gegenüber. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten lässt er unter anderem den TÜV Süd prüfen, wie sich teure Markenmodelle im Vergleich zu Discounter-Grills schlagen  von Verarbeitung über Standfestigkeit bis zur Hitzeverteilung. Gedreht wird unter anderem in einer Westernstadt, probiert wird mit Cowgirls und Cowboys, Humor inklusive.

Direkt im Anschluss folgt um 02:15 Uhr die zweite neue Ausgabe Der Kampf der Kapseln: Nespresso & Co.. Darin widmet sich Bosse dem umstrittenen Markt der Kapsel-Kaffeemaschinen. Geschmack, Technik, Kosten und Umweltbilanz werden ebenso geprüft wie Haltbarkeit und Verarbeitung durch unabhängige Stellen. Neben Reisen ins Espresso-Land Italien und Besuchen bei Kaffeeröstern wird auch hier zerlegt, verglichen und hinterfragt, mit welchen Strategien große Marken ihren Erfolg sichern. Inhaltlich bleibt «Smart Shopper» damit seinem bewährten Konzept treu: aufwendig recherchierte Tests, verständlich erklärt, kritisch, aber stets mit augenzwinkerndem Humor.

