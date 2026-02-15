International

«Papa malgré lui»: Arnaud Ducret wird zum falschen Lehrer bei TF1

von

TF1 zeigt am 2. März um 21:10 Uhr die neue Fiction «Papa malgré lui» mit Arnaud Ducret in der Hauptrolle.

Der französische Sender TF1 setzt Anfang März auf eine neue Eigenproduktion: «Papa malgré lui» läuft am Montag, den 2. März, zur Primetime um 21:10 Uhr. Die 90-minütige Film ist als Zweiteiler à 45 Minuten konzipiert und steht im Anschluss auch beim Streamingdienst TF1+ zur Verfügung. In der Hauptrolle ist Arnaud Ducret zu sehen, an seiner Seite spielen unter anderem Barbara Cabrita, Maud Baecker, Elodie Poux und Lara Tavella.

Im Zentrum der Geschichte steht Alex (Arnaud Ducret), ein 43-jähriger Journalist, der sein Leben bislang unbeschwert und ohne große Verpflichtungen geführt hat. Dieses gerät jedoch aus den Fugen, als er erfährt, dass seine 17-jährige Tochter Manon, die er nie selbst großgezogen hat, Opfer von Mobbing an ihrer Schule wird. Trotz seiner Abneigung gegen Regeln und Autoritäten beschließt Alex, Verantwortung zu übernehmen  und wählt dabei einen ungewöhnlichen Weg.

Um seiner Tochter beizustehen, schleust er sich als vermeintlicher Geschichtslehrer an ihrem Lycée ein. Zwischen Identitätschaos, pädagogischen Herausforderungen und persönlichen Konflikten versucht Alex, das Vertrauen seiner Tochter zu gewinnen und zugleich die Missstände an der Schule aufzudecken. Neben Ducret spielen Barbara Cabrita als Ana, Maud Baecker als Cécilia, Elodie Poux als Schuldirektorin Lelièvre sowie Lara Tavella als Manon.

«Papa malgré lui» wurde von Christelle Parlanti und Daive Cohen geschrieben, basierend auf einer Idee von Parlanti. Regie führte Chris Briant. Produziert wurde die Fiction von Making Prod und 3e Oeil Productions (beide Mediawan) in Koproduktion mit TF1.

