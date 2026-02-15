«Maison de retraite 2»: TF1 zeigt Komödien-Fortsetzung Anfang März

International

Der französische Privatsender TF1 setzt am Sonntag, den 1. März, auf prominente Kinounterhaltung und zeigtum 21:10 Uhr als Free-TV-Premiere. Die Fortsetzung der erfolgreichen Komödie von Regisseur Claude Zidi Jr. steht im Anschluss auch beim Streamingdienst TF1+ zur Verfügung.Erneut steht Kev Adams als Milann im Mittelpunkt, der gemeinsam mit einer Gruppe Senioren und Jugendlichen in ein neues Abenteuer stolpert. Als das Heim Lino Vartan aus hygienischen Gründen schließen muss, bleibt Milann keine andere Wahl, als eine Einladung in ein Seniorenresort im Süden Frankreichs anzunehmen. Mit einem Bus, gesteuert von Alban (Jarry), reist die bunte Truppe ins vermeintliche Urlaubsparadies Bel Azur Club, eine idyllische Villa direkt am Meer.Was zunächst wie ein Traumurlaub wirkt  insbesondere für die Waisenkinder, die noch nie Ferien erleben durften  entwickelt sich rasch zum Chaos. Die alteingesessenen Bewohner und die neuen Gäste geraten aneinander, Vorurteile prallen aufeinander und die Guerre des séniors ist eröffnet. Zwischen Wortgefechten und turbulenten Situationen entfaltet sich die typische Mischung aus Herz und Humor, für die die Reihe bekannt ist.Neben Kev Adams gehören Jean Reno als Lorenzo, Daniel Prévost, Liliane Rovère, Firmine Richard, Michel Jonasz, Enrico Macias, Chantal Ladesou, Amanda Lear und Jarry zum Ensemble. Das Drehbuch stammt von Elodie Hesme und Kev Adams. Zudem kündigt TF1 bereits weiteren Nachschub aus dem «Maison de retraite»-Kosmos an: Mit «Maison de retraite, la série» soll in Kürze eine Serienadaption folgen, ebenfalls bei TF1 und TF1+.