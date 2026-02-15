International

«Maison de retraite 2»: TF1 zeigt Komödien-Fortsetzung Anfang März

von

TF1 strahlt «Maison de retraite 2» am 1. März um 21:10 Uhr zur Primetime aus.

Der französische Privatsender TF1 setzt am Sonntag, den 1. März, auf prominente Kinounterhaltung und zeigt «Maison de retraite 2» um 21:10 Uhr als Free-TV-Premiere. Die Fortsetzung der erfolgreichen Komödie von Regisseur Claude Zidi Jr. steht im Anschluss auch beim Streamingdienst TF1+ zur Verfügung.

Erneut steht Kev Adams als Milann im Mittelpunkt, der gemeinsam mit einer Gruppe Senioren und Jugendlichen in ein neues Abenteuer stolpert. Als das Heim Lino Vartan aus hygienischen Gründen schließen muss, bleibt Milann keine andere Wahl, als eine Einladung in ein Seniorenresort im Süden Frankreichs anzunehmen. Mit einem Bus, gesteuert von Alban (Jarry), reist die bunte Truppe ins vermeintliche Urlaubsparadies Bel Azur Club, eine idyllische Villa direkt am Meer.

Was zunächst wie ein Traumurlaub wirkt  insbesondere für die Waisenkinder, die noch nie Ferien erleben durften  entwickelt sich rasch zum Chaos. Die alteingesessenen Bewohner und die neuen Gäste geraten aneinander, Vorurteile prallen aufeinander und die Guerre des séniors ist eröffnet. Zwischen Wortgefechten und turbulenten Situationen entfaltet sich die typische Mischung aus Herz und Humor, für die die Reihe bekannt ist.

Neben Kev Adams gehören Jean Reno als Lorenzo, Daniel Prévost, Liliane Rovère, Firmine Richard, Michel Jonasz, Enrico Macias, Chantal Ladesou, Amanda Lear und Jarry zum Ensemble. Das Drehbuch stammt von Elodie Hesme und Kev Adams. Zudem kündigt TF1 bereits weiteren Nachschub aus dem «Maison de retraite»-Kosmos an: Mit «Maison de retraite, la série» soll in Kürze eine Serienadaption folgen, ebenfalls bei TF1 und TF1+.

Kurz-URL: qmde.de/168954
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelYouTuber: HTX Studio  mehr als nur DIYnächster ArtikelPodstars: «Berlin Code»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Der Beschützer» kehrt mit neuem Fall zur Primetime zurück

Der erfolgreiche ARD-Thriller bekommt mit Wissen, das tötet eine Fortsetzung, die persönliche Brüche und geopolitische Bedrohungen miteinander verknüpft.

«Celebrity Jeopardy! All Stars»: ABC verschiebt Starttermin um zwei Wochen

Das Promi-Quiz «Celebrity Jeopardy! All Stars» startet nun am 13. März zur Primetime bei ABC und ist einen Tag später bei Hulu abrufbar.

«RTL Nachtjournal» hat mehr Zuschauer als Raab

In dieser Woche besuchten Markus Krebs, Cindy aus Marzahn und Bülent Ceylan Mario Barth. Bereits Barth hatte beim jungen Publikum schreckliche Werte.

Werner Herzogs «Ghost Elephants»: NatGeo kündigt Kinostart an

National Geographic hat Trailer, Kinotermine und Streaming-Start für Werner Herzogs neuen Dokumentarfilm «Ghost Elephants» bekannt gegeben.

«Heartland»: 19. Staffel feiert US-Kabelpremiere bei UPtv im März

UPtv zeigt die 19. Staffel von «Heartland» ab dem 19. März erstmals im US-Kabelfernsehen.

CNN bringt Timothée Chalamet und Matthew McConaughey zusammen

Ein gemeinsames Town-Hall-Event mit Timothée Chalamet und Matthew McConaughey läuft am 21. Februar zur Primetime bei CNN und im Stream.

«37°» über Altersdiskriminierung: Zu jung fürs Abstellgleis

Das ZDF-Format begleitet Menschen, die sich gegen Benachteiligung im Arbeitsleben und Alltag wehren.

«A Plan to Kill»: Oxygen kündigt zweite Staffel für Anfang März an

Die True-Crime-Reihe «A Plan to Kill» kehrt am 8. März mit neuen Fällen methodisch geplanter Morde zu Oxygen zurück.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

England «Situationships with Sophie and Christine»: Podcast-Duo kehrt zu BBC Sounds zurück International «Papa malgré lui»: Arnaud Ducret wird zum falschen Lehrer bei TF1 International Histoire TV beleuchtet Polens Abtreibungsdebatte International Ushuaïa TV setzt Zeichen zum Weltfrauentag England «First Day on Earth»: HBO und BBC verpflichten Thandiwe Newton und Ncuti Gatwa International «Masterplan» mit Stanley Tucci kommt International «Love OClock»: Netflix produziert neue Romcom

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung