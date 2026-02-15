TV-News

«Geheimsache Malta» läuft im ZDF

Der internationale Agentenfilm mit Aaron Eckhart, Abigail Breslin und Tim Roth feiert seine Free-TV-Premiere am späten Montagabend.

Das ZDF zeigt am Montag, dem 23. März 2026, um 22:45 Uhr den Actionthriller «Geheimsache Malta». Die internationale Koproduktion aus den USA, Italien und Deutschland ist bereits ab 10:00 Uhr desselben Tages in der ZDF-Mediathek verfügbar und dort bis Ende März 2027 abrufbar. Regie führte Roel Reiné, produziert wurde der Film unter anderem in Zusammenarbeit mit dem ZDF.

Im Zentrum der Geschichte steht Evan Shaw, ein ehemaliger CIA-Agent, der inzwischen als international operierender Auftragskiller arbeitet. Seine Einsätze erhält er anonym über Zeitungsanzeigen, Auftraggeber ist eine abgeschottete Sondersektion der CIA, die von seinem langjährigen Freund Kevin Angler geleitet wird. Doch während eines Auftrags beginnt Shaw zu zweifeln: Er tötet offenbar nicht mehr im Namen seines Landes, sondern für unbekannte Hintermänner mit eigenen Interessen.

Der Wendepunkt kommt, als ihm die MI6-Analystin Kacey Walker näherkommt. Sie konfrontiert Shaw mit einer schockierenden Wahrheit: Kevin Angler ist seit längerer Zeit tot. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Duo auf die Suche nach den tatsächlichen Drahtziehern der Mordaufträge. Die Spur führt sie nach Malta, wo sich nicht nur politische Intrigen offenbaren, sondern auch persönliche Geheimnisse ans Licht kommen.

In der Hauptrolle ist Aaron Eckhart als wortkarger Profikiller zu sehen, der einmal mehr seine Action-Routine ausspielen darf. Abigail Breslin bringt als MI6-Analystin Kacey eine bewusst kontrastierende Leichtigkeit und Humor in die Geschichte. Komplettiert wird das Trio von Tim Roth, der als vermeintlicher Strippenzieher Kevin Angler eine zentrale Rolle in dem doppelbödigen Agentenspiel einnimmt.

