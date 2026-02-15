Blockbuster-Battle

Zwei der verglichenen Filme laufen zudem erstmals im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

Free-TV-Premiere 2023 (ProSieben, 20:15 Uhr)Prequel zur "Die Tribute von Panem"-Reihe: Coriolanus Snow will seiner Familie Ruhm und Ehre einbringen, indem er einem Tribut als Mentor bei den Hungerspielen zum Sieg verhilft. Diese Aufgabe gestaltet sich schwierig, denn Snow bekommt die hübsche Lucy Gray zugewiesen, die aus dem bislang wenig erfolgsversprechenden Distrikt 12 stammt. Doch schon bald werden die beiden zu einem eingeschweißten Team ...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7Free-TV-Premiere 2023 (RTL, 20:15 Uhr)Liebeskomödie: Zufällig begegnen sich die Jurastudentin Bea und der Börsenmakler Ben in einem Café. Beide sind sogleich voneinander angetan und verbringen den Tag und die Nacht miteinander. Doch dann hört Bea, dass Ben schlecht über sie spricht. Erst auf einer Hochzeit in Sydney treffen sich die beiden wieder. Die Stimmung ist unterkühlt, doch da alle ihre Freunde und Verwandten sie verkuppeln wollen, geben sich Ben und Bea als Paar aus, um ihre Ruhe zu haben.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 62023 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Sportdrama mit Damon und Affleck: Nike steht 1984 kurz davor, seine verlustreiche Basketballsparte aufzugeben, da die Konkurrenz von Converse und Adidas übermächtig erscheint. Doch der engagierte Mitarbeiter Sonny Vaccaro hat eine gewagte Idee: Er will den aufstrebenden NBA-Spieler Michael Jordan unter Vertrag nehmen und ihn zum Gesicht einer revolutionären Marketingstrategie machen. Trotz Widerstands innerhalb von Nike und Skepsis von Jordans Umfeld bleibt Sonny hartnäckig. Er plant, für Jordan einen individuellen Schuh zu entwerfen, um ihn und die Marke gleichermaßen zu fördern. Dank Sonnys Einsatz und seiner visionären Idee gelingt es Nike, den Vertrag abzuschließen. Dieser Deal wird nicht nur für Michael Jordan zur Legende, sondern markiert auch den Beginn von Nikes weltweitem Erfolg im Basketball.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 7IMDb User Rating: 8