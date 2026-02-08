Blockbuster-Battle

«Die Mumie» konnte Kritiker nicht einwickeln

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Von der Bewertung schneidet der Cruise-Blockbuster im Vergleich mit den restlichen Filmen schlechter ab.

«Die Mumie» 2017 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Actioner mit Tom Cruise, Sofia Boutella und Russell Crowe: Der Schatzsucher Nick Morton, sein Freund Chris Vail und die Archäologin Jenny Halsey sind dabei, als im Nahen Osten aus der Wüste ein Sarkophag geborgen wird, der die Mumie von Prinzessin Ahmanet beherbergt. Dabei erwacht Ahmanet zu neuem Leben und lässt ihrer über Jahrhunderte angestauten Wut und Rache freien Lauf ...

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 6
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4
Metascore: 5
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 21 von 40 Punkten

«Kingsman: The Golden Circle» 2017 (ProSieben, 20:15 Uhr)
Actionkomödie, Großbritannien: Die Agentengeschichte geht in eine zweite Runde: Eggsy Unwin (Taron Egerton) ist in die etwas zu großen Fußstapfen seines verstorbenen Lehrmeisters Harry Hart getreten. Als neuer Spion Galahad bei den Kingsman bekommt er es mit der Drogenbaronin Poppy Adams zu tun. Die trachtet mit einer Anschlagserie nach dem Leben der Agenten ...

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6
Metascore: 6
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 26 von 40 Punkten

«The Wave - Die Todeswelle» 2015 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)
Norwegischer Actionfilm: Der erfahrene Geologe Kristian Eikfjord lebt mit seiner Frau Idun und den Kindern Julia und Sondre nahe dem Geirangerfjord. Da er einen neuen Job gefunden hat, steht er kurz vor dem Umzug in die Großstadt. An seinem letzten Arbeitstag entdeckt er anhand von Messwerten, dass in den Bergen offenbar ein gewaltiger Felssturz bevorsteht. Mit Rücksicht auf die laufende Touristensaison wollen seine Vorgesetzten jedoch keinen überstürzten Alarm auslösen, sondern ordnen zunächst eine Überprüfung der Sensoren an. Als die Geologen dabei das wahre Ausmaß der Katastrophe erkennen, ist es bereits zu spät. Durch den Erdrutsch entsteht im Fjord eine riesige Flutwelle, die auf die kleine Stadt zurast. Kristian und seiner Frau bleiben nur wenige Minuten Zeit, um sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen.

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 6
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 27 von 40 Punkten


Wer an diesem Abend nach Action sucht, wird bestens bedient. Allerdings ist keiner der aufgeführten Streifen zu einem wirklichen Kracher geworden. Vor allem die Mumie-Neuauflage mit Tom Cruise lag wohl stark unter den Erwartungen der Kritikerinnen und Kritiker. Zumindest noch passabel stehen die ProSieben- und RTLZWEI-Filme da  hier gibt wohl der Grad an Komik den Ausschlag in der Wahl.

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